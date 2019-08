Bürgerbeteiligung übers Internet: Mitgestalten ausdrücklich erwünscht

Monheim/Kirchhatten – Immer, überall und zu jedem Thema seine Meinung äußern: Das Internet macht es möglich – nicht zuletzt dank „sozialer“ Medien wie Twitter, Instagram und allen voran Facebook. Ist die Beteiligungsschwelle dort einerseits meist ziemlich niedrig, ist das anderseits der Debattenkultur im Netz nicht immer förderlich. Hier lassen sich Fakten unsauber darstellen und Schmähungen jeder Art äußern oder haltlose Forderungen aufstellen – Dinge, die sich dann nicht selten verselbstständigen und nicht mehr nachzuvollziehen sind.

Wie so was vor sich geht, hat die Gemeinde Hatten in den vergangenen Wochen erlebt. Ein Beispiel war etwa die Debatte um den Bau des neuen Legehennenstalles in Sandkrug (wir berichteten): Da wurden der Gemeindeverwaltung unter anderem unwahre Dinge unterstellt – die Bürgermeister Christian Pundt öffentlich zurückweisen musste. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gerrit Edelmann hatte eigens eine Diskussionsveranstaltung organisiert – auch, um dem Wildwuchs in der Facebook-Gruppe „Hatten, unsere Gemeinde“ etwas entgegenzusetzen (wir berichteten). Bürgerbeteiligung über das Internet zu verstetigen und sogar in der Internetseite der Gemeinde zu implementieren kann sich Pundt grundsätzlich vorstellen. Bei einer Fortbildung habe er das Online-Tool (Internet-Werkzeug) „Civocracy“ kennengelernt, das dies ermöglicht, berichtete er unserer Zeitung. Vor allem in französischen und niederländischen Kommunen ist diese Plattform bislang im Einsatz – in Deutschland nutzt bisher nur die Stadt Monheim am Rhein das System.

„Prima, dann wären wir schon zwei“, freute sich Thomas Spekowius, Pressesprecher der Stadt. „Civocracy“ sei eines von drei Modulen, die hier Bürgerbeteiligung über das Internet ermöglichen, berichtet er. Das 43 000 Einwohner große Monheim verfolgt diesen Ansatz seit Juli 2017. In den Ratsunterlagen ist das Online-Tool seinerzeit als ein Ort beschrieben worden, „wo alle lokalen Akteure (Verwaltung, Politik, Bürgerschaft, Vereine, Unternehmer) sich begegnen, austauschen und zusammen etwas für ihre Stadt erdenken“. Der Input erfolge hier von außen nach innen: „Das heißt, aus der Bürgerschaft heraus können Ideen angestoßen werden, für die dann online zunächst Unterstützer gesucht werden. Entwickeln sich die Ideen dann weiter und erfahren sie ausreichend Unterstützung, werden sie schließlich über den Online-Prozess von außen in die Verwaltung hereingetragen.“

+ Hattens Bürgermeister Christian Pundt

Rund 300 Einwohner nutzten gegenwärtig die Möglichkeit, sich hier konstruktiv auszutauschen und zusammenzuarbeiten, so Spekowius – im Gegensatz zu Leuten, die auf Facebook einfach nur ihren Dampf abließen, „Diskussionen kaputtmachen oder auf eine unsachliche Ebene ziehen“, so der Stadtsprecher weiter. Ganz im Gegenteil: Wer ein Anliegen weiterbringen will, muss, wie in solchen „Mit-Mach-Formaten“ üblich, eine Anzahl von Mitstreitern finden, die der Sache zustimmen, um so eine Diskussion zu starten.

Negative Erfahrungen, sagt Spekowius, habe man mit dieser Plattform und den anderen Methoden der Bürgerbeteiligung noch nicht gemacht. Vielmehr sei es ein Zeichen für eine direkte Demokratie und ein Ansatz gegen Politikverdrossenheit.

Doch gibt es das nicht zum Nulltarif: „Fakt ist: Nur gut betreute Beteiligungsangebote machen Spaß und sind damit letztendlich zielführend für alle Beteiligten. Damit es Spaß macht, ist viel Arbeit nötig. Und gute Arbeit kostet halt auch Geld.“ Allein die „Civocracy“-Lizenz kostet die nordrhein-westfälische Stadt rund 12 500 Euro. Doch ist es nur eines von drei Online-Werkzeugen, die Monheim nutzt, neben „Collective Insights“ und „Wer denkt was“. Anderthalb Stellen seien für die Betreuung der Beteiligungsformate geschaffen worden. Übrigens: Einen „Online-Mängelmelder“ nutzt die Kommune bereits seit dem Jahr 2012. Gleichwohl: „Das Ergebnis verbessert aus meiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Kommune hinsichtlich Transparenz und dem gegenseitigen Gefühl, verstanden sowie ernstgenommen zu werden, sehr. Es trägt einfach zu mehr Zufriedenheit bei“, so der Pressesprecher abschließend. Und über Entscheidungen, die letztlich im Rat getroffen werden müssen, sei auch die Politik mit eingebunden.

Bürgerbeteiligung in Monheim am Rhein

. www.civocracy.org/monheim

. www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/mitmach-portal