Mehrere Hundert Quadratmeter Feld brennen ab

Von: Dierk Rohdenburg

Mehrere Hundert Quadratmeter Feld brannten. © Kramer/Feuerwehr

Kaum war es einen Tag trocken, brannte am Freitag in der Gemeinde Hatten ein Getreidefeld in großer Ausdehnung.

Am Freitagnachmittag wurden die Feuerwehren Sandhatten und Kirchhatten um 14:47 Uhr nach Sandhatten an die Straße „Am Hünengrab“ alarmiert. Vor Ort sollte ein Mähdrescher samt Feld brennen. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Mähdrescher hatte bei Feldarbeiten Feuer gefangen und die umliegende Vegetation in Brand gesetzt.

Das Feuer breitete sich schnell auf mehrere Hundert Quadratmeter aus und drohte, auf das noch nicht abgeerntete Getreide überzugreifen. Aufgrund der Brandausbreitung wurde das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Sandkrug ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert. Durch den Einsatz von geländegängigen Einsatzfahrzeugen und mehreren D-Rohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein ortsansässiger Landwirt unterstützte die Löscharbeiten mit seinem Grubber.



Nach rund einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen. Insgesamt waren ca. 60 Kameraden mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Der Mähdrescher geriet in Brand. © Kramer/Feuerwehr