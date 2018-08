Mehr Wardenburger Schüler nach Hatten

Die Waldschule platzt aus allen Nähten: Am Donnerstag wurden zwei weitere Schulcontainer angeliefert. J Foto: Dallmann

Hatten/Wardenburg - Mit dem neuen Schuljahr werden abermals mehr Jugendliche die Oberschule in Hatten besuchen als noch im Vorjahr: 743 Schüler gehen dann dort zur Waldschule, teilt die Gemeindeverwaltung jetzt. 297 von ihnen stammen aus der Gemeinde Wardenburg. „Somit werden insgesamt 32 Klassen an Hattens Oberschule unterrichtet. Durch die Differenzierung zwischen Haupt- und Realschule sind dies zwei Klassen mehr als im vorherigen Schuljahr“, rechnet die Verwaltung vor.

„Die Gemeinde Hatten hat mit dem 2016 fertiggestellten Anbau bereits umfangreich reagiert. Auf insgesamt 362 Quadratmetern wurden drei Klassenräume und ein Technikraum neu geschaffen. Die komplette Finanzierung trug die Kommune selbst“, erläutert Bürgermeister Christian Pundt. Derzeit befinde man sich in Verhandlungen mit dem Landkreis Oldenburg über die finanzielle Unterstützung für einen Erweiterungsbau. Dieser ist zuständiger Schulträger für den Sekundarbereich I, auch auf dem Wardenburger Gebiet. „Aus schulrechtlichen Gründen ist die Waldschule Hatten als Oberschule verpflichtet, Schüler aus Wardenburg aufzunehmen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Da die Prüfung von Anbaumöglichkeiten andauere und damit die Verhandlungen, hat die Gemeinde Hatten erneut Container anmieten müssen. Zu einem schon jetzt bestehenden mobilen Klassenraum sind am Donnerstag zwei weitere Klassenraumcontainer auf dem Waldschulhof hinzugekommen.

Der Landkreis hat bislang die Hälfte der Containerkosten, in Höhe von 5530 Euro, übernommen. Das gilt ebenso für die beiden neuen Container. „Der Zulauf von Schülern aus anderen Gemeinden unterstreicht zwar die gute Arbeit des Teams um Schulleiterin Silke Müller, stellt uns jedoch vor weitere Herausforderungen“, kommentiert Pundt weiter.

Gleichwohl könne der „Zulauf“ an Schülern nicht begrenzt werden, heißt es. Das ließe sich auf Gemeindeebene nicht ändern, das es sich um gesetzliche Vorgaben seitens des Landes Niedersachsen handelt. Schulleiterin Müller ergänzt jedoch: „Schule und Schulträger heißen natürlich alle Kinder, die sich für die Waldschule entscheiden, willkommen.“