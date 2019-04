Folie über den Spargelfeldern in der Kritik - Verband klärt auf

Sandhatten – Neben dem Wetter und einem Mangel an Arbeitskräften macht vor allem ein weiteres Problem den deutschen Spargelbauern zu schaffen – und dies habe vor allem mit der Außenwirkung zu tun, berichtet Fred Eickhorst. Der Sandhatter ist der Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer und repräsentiert rund 500 Betriebe, die in diesen Wochen und Monaten das beliebte Edelgemüse aus der Erde holen.

Die Rede ist von der Spargelfolie, mit der die Anbauer ihre Beete abdecken. Die besteht aus Plastik und stoße einigen Beobachtern unangenehm auf, erklärt Eickhorst. Das Problem zudem: Bislang werde die Folie nach ihrer mehrjährigen Verwendung „thermisch verwertet“, wie er es formuliert – sprich: Sie wandert in die Müllverbrennung. Denn bisher gebe es noch keine wirklich geeigneten Methoden, um die Folien vom Sand zu befreien, sodass sie problemlos recycelt werden können. Gleichwohl: Die Menge an Folie, die teils in bis zu drei Lagen in Deutschland verwendet wird, ist vergleichsweise überschaubar. Auf 3.000 Tonnen jährlich schätzt Eickhorst das Aufkommen bundesweit jährlich. Teilweise werden die Bahnen bis zu zehn Jahre lang benutzt, bevor sie verschlissen sind. Auf 30 000 Hektar wird im Spargelland Deutschland das Gemüse angebaut, 6 000 davon liegen allein in Niedersachsen.

+ Vertritt 500 Spargelbauern: Fred Eickhorst Foto: fra

Bei der Diskussion und den Anfragen, die ihn zum Thema Spargelfolie erreichen, macht Eickhorst eine gewisse Schieflage aus, die nicht nur die Menge der verwendeten Abdeckungen angeht – sondern auch das Konsumverhalten der Kunden: Möglichst gerade soll der Spargel sein, und wenige violette Stellen aufweisen – obwohl beides qualitativ gesehen keine Makel seien. Vom bereits geschälten Spargel, der sorgsam verpackt in den Geschäften auf Kundschaft wartet, ganz zu schweigen. Den „normalen Spargel“, wie sich ihn manche vorstellten, gebe es in diesem Sinne gar nicht mehr: „Ich habe 500 Betriebe in meinem Verband“, sagt Eickhorst, „einer davon arbeitet ohne Folie – ein Biobetrieb.“ Die Verwendung der Folien bringe eine Reihe von Vorteilen mit sich: Da diese kein Licht durchlassen, können die Köpfe der Pflanzen ruhig aus der Erde ragen – der Spargel verfärbt und verformt sich nicht. Deswegen müssten die Beete auch nicht mehr mehrmals täglich abgeerntet werden. Dadurch haben sich die Arbeitsbedingungen geändert, die Arbeit sei einfacher und nicht mehr so personalintensiv wie noch zuvor. Ein weiterer Vorteil: „Unter der Folie wächst kein Unkraut mehr“, weiß der Fachmann. Auf Herbizide könne so verzichtet werden. Zudem sind die Pflanzen wesentlich besser vor der Bohnenfliege, einem Schädling, geschützt. Und natürlich reduziere die Abdeckung die Winderosion auf den Feldern. Außerhalb der hiesigen Saison kommt Spargel vor allem aus Peru – und auch das importierte Gemüse wird unter Folie angebaut. Dabei will Eickhorst die Diskussion gar nicht verschieben oder von sich weisen, erläutert er weiter: „Wir müssen darüber reden.“

Das gelte zum einen für seinen Verband – der sei dabei, eine flächendeckende Lösung für die Reinigung der Folien von Dreck und Sand zu finden: „Es gibt Firmen, die sich gegenwärtig damit beschäftigen“, so Eickhorst. Die Diskussion aber einseitig zu verlagern, und ebensolche Schuldzuweisungen zu machen, weist er hingegen von sich. Landwirtschaft reagiere auf Bedarf, die größte Macht habe der Verbraucher: „Wenn wir verstärkt regional und saisonal äßen, dann hätten wir allen einen großen Beitrag geleistet“, gibt Eickhorst zu bedenken. fra