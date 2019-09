Es kommt weiterhin auf die Menschen an

Sandkurg – Die Digitalisierung wird alles ändern: schneller als sich viele vorstellen können, aber auch anders als manche befürchten. Die Herausforderungen sind groß, die Chance zu scheitern alles andere als gering – ohne Umdenken, daran ließ keiner der Redner am Montagabend einen Zweifel, ist der Wandlungsprozess in den kommenden fünf Jahren nicht zu bewältigen. Die „NBank“, Förderbank des Landes Niedersachsen, hatte nach Sandkrug zur Firma „Deutsche Lichtmiete“ eingeladen. Das Thema lautete „Chancen für den Mittelstand – Digitale Transformation leben“. Redner des Abends war neben dem Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Bernd Althusmann (CDU), Anna Kopp, „Chief Information Officer“ (IT-Direktorin) von Microsoft Deutschland.

Das „Buzzword“ Digitalisierung sei für viele Unternehmen nicht leicht zu greifen, sagte Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzender der „NBank“, in seinem kurzen Eingangsstatement. Doch werde sie außerordentlich wichtig für den Erfolg der deutschen Wirtschaft sein. „Verändert die Digitalisierung alles?“, fragte Moderatorin Tanja Föhr dann den Minister. Seine Antwort viel knapp aus: „Ja.“ Er sah Niedersachsen auf einem guten Weg, bei der Entwicklung der Infrastruktur voranzukommen. Beim Gigabit-Ausbau liege man bundesweit auf Platz vier. 10 000 Kilometer Glasfaser und 250 LTE-Masten werden inzwischen jährlich verbaut. Das Ziel sei eine flächendeckende Versorgung, so Althusmann, der gleichwohl bürokratische Hürden bei Anträgen einräumte. Doch sei die gemessene Versorgungsquote ungleich verteilt, schnelles Internet sei in Städten „nicht so das Problem.“ Bedeutend für die Zukunft des Mittelstandes und des Handwerkes sei jedoch nicht zuletzt die Frage des Fach- und Arbeitskräftemangels. Es gebe rund zwei Millionen Menschen ohne Schul- und Berufsausbildung. Diese gelte es, in die Jobs zu bringen. Programme dazu – etwa um Berufsbildende Schulen dafür zu befähigen – liefen gegenwärtig an.

Doch komme es nicht zuletzt auch auf die Menschen in Deutschland an, so Althusmann. Er zitiere Ludwig Erhard: „50 Prozent der Wirtschaft sind Psychologie.“ Das müsse sich auch Niedersachsen klar machen, insbesondere im Hinblick auf eine sich abzeichnende Wirtschaftskrise: „Wir kommen von einem sehr hohen Niveau“, gab er zu bedenken. Doch sei das Bundesland allein wirtschaftlich stärker als manches europäisches Land. Daher wünsche er sich manchmal mehr Gelassenheit, sagte der Gast aus Hannover: Weniger „Untergangszenarien“ und mehr Mut, Zuversicht und Optimismus, statt immer „gramgebeugt“ einherzugehen.

Alles andere als das war dann der abschließende Vortrag von Anna Kopp. Flott, erfrischend, optimistisch und direkt: „Nicht künstliche Intelligenz und Roboter vernichten Arbeitsplätze, sondern Manager, die ihr Unternehmen nicht auf die digitale Transformation ausrichten“, sagte sie. Dafür bedürfe es aber nicht nur Glasfaser, Server und PCs sondern eines Kulturwandels. Dieser mache 90 Prozent des Gewinnes aus. Der Mensch stehe im Fokus, unterstrich sie. Und so sei das Beste, was einem Unternehmen passieren könne, ein „selbstmotivierter Mitarbeiter“, dem man nicht mehr sagen müsse, warum er etwas macht. Zum Wandel gehöre, individuellen Arbeitsstilen verschiedener Mitarbeiter Rechnung zu tragen, alte Zeitmodelle und Strukturen über Bord zu werfen. Denn: „Jeder Arbeitsstil ist ok, wenn er transparent ist“, sagte Kopp. fra