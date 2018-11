Vier Jugendliche der Waldschule Hatten besuchen den Landtag

„Die kochen auch nur mit Wasser“

+ © Franitza Freuen sich über die Fahrt nach Hannover: Der Landtagsabgeordnete Axel Brammer, Luka Stubbemann, Felin Poppe, Benjamin Böer, Tim Bakenhus, Lehrer Hauke Hinrichs und Schulleiterin Silke Müller (von links). © Franitza

Sandkrug - Drei Tage lang werden vier Schüler der Waldschule Hatten den Betrieb im niedersächsischen Landtag in Hannover hautnah erleben können. Und das nicht bloß als Zuschauer: Mitte Dezember dürfen sie Plenarsitzungen verfolgen, mit Abgeordneten und Ministern sprechen. In einer Online-Redaktion sollen sie dann ihre Erfahrungen verarbeiten und veröffentlichen. Ihr „Mittelsmann“ ist der Hatter SPD-Abgeordnete Axel Brammer. Am Freitagmorgen hat er sich mit den Jugendlichen über die Aktion unterhalten.