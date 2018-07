An der Hauptstraße

Kirchhatten - Noch nicht ermittelte Einbrecher haben sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Freitag Zugang zu einer Halle an einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Hauptstraße in Kirchhatten verschafft. Sie brachen mehrere Vorhängeschlösser auf. Ob sie Beute gemacht haben, ist unklar.