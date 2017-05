„Jeder bringt sich so ein, wie er kann“

Sportivationstag“ in Sandkrug

+ Mattis setzt zum Werfen an. Der Junge aus Berne ist einer von 640 Teilnehmern der Veranstaltung. - Foto: bor

Sandkrug - Von Ove Bornholt. Dass Bewegung und Sport glücklich machen können, ist den Gesichtern der 640 Schüler, die am Dienstag am „Sportivationstag“ in Sandkrug mitmachen, sofort anzusehen. Voller Freude werfen sie Bälle und Keulen, warten an der Startlinie auf das Signal zum Lossprinten oder versuchen sich beim Weitsprung. Einer von ihnen ist Mattis (13) aus Berne, der die Schule an der Vielstedter Straße in Hude besucht.