Jazzig, rhythmisch und persönlich

Mit viel Humor und immer im Kontakt mit dem Publikum erzählt Sängerin Judith Tellado die Geschichten hinter ihren Liedern. Die Songs sind unter anderem inspiriert vom allabendlichen Bild auf St. Pauli: Prostituierte, Partygänger, Künstler und die vielen bunten Lichter. Die gebürtige Puerto Ricanerin lebt seit 2008 im Kiez-Stadtteil Hamburgs. Am Donnerstag, 9. August, tritt sie mit ihrer Band ab 19.30 Uhr im „Dingsteder Krug“, Kimmer Straße 1, in Dingstede auf. Tellados Musik ist dem Singer-Songwriter-Genre zuzuordnen, Jazz-Standards gehören ebenfalls zu ihrem Repertoire. Begleitet wird sie von Georg Sheljasov (Piano, Gitarre) und dem Saxofonisten Paulo Pereira. Tellado spielt dabei verschiedene Schlaginstrumente, wie Snare Drum, Bongos, Cjón und Güiro selbst. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Tickets gibt es im Rathaus Kirchhatten oder im Bürger-Service-Büro in Sandkrug, Gartenweg 15. Die Veranstalter bieten während des Konzerts Speisen und Getränke an, heißt es in der Ankündigung. - Foto: Dennis Durant