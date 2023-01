„Lebenstore“ – Traum vom Rückzugsort für Schwangere und Sterbende

+ © Bäder „Lebe jetzt, auf was wollen wir warten?“, lautet das Motto der Doula, Sterbeamme und Yogalehrerin Janina Bäder aus Schmede. © Bäder

Janina Bäder betreibt das „Yoga Huus“ bei Kirchhatten. Zudem ist sie Doula und angehende Sterbeamme. Ihre Vision ist eine Anlaufstelle für Gebärende, Sterbende und Trauernde. Dafür hat sie die Netzwerke „GeburtenStark“ und „TodesMutig“ aufgebaut und sucht nun ein Anwesen im Landkreis Oldenburg.

Kirchhatten – Das Leben ist ein Kommen und Gehen. Jede Sekunde entsteht etwas Neues, und jede Sekunde verabschiedet sich jemand. Geburt und Tod prägen unser Dasein und sind dennoch oft Tabuthemen. Um den individuellen Bedürfnissen von Gebärenden, Sterbenden sowie Trauernden einen Raum zu geben, möchte Janina Bäder zusammen mit Mitstreitern unter dem Namen „Lebenstore“ einen entsprechenden Rückzugsort schaffen. Dafür sucht die Doula und angehende Sterbeamme momentan ein Anwesen im Landkreis Oldenburg. Gleichzeitig macht sie mit einer Ausstellung samt Begleitprogramm auf das Thema und ihre Vision aufmerksam.

Unter den Stichworten „GeburtenStark“ und „TodesMutig“ hat die in Wildeshausen geborene 52-Jährige bereits ein Netzwerk aus Doulas, Hebammen und Stillberaterinnen beziehungsweise Bestattern, Sterbe- und Trauerbegleitern aufgebaut, das Betroffenen Unterstützung, Impulse und Seminare anbietet. Im Rahmen von Aktionstagen präsentierten die Beteiligten schon 2021 und 2022 ihre Anliegen und Angebote in Bäders „Yoga Huus“ im Kirchhatter Ortsteil Schmede. Für dieses Jahr ist unter dem Titel „Ein Kommen und Gehen...“ vom 27. Januar bis zum 12. Februar eine Ausstellung zum Thema „Leben“ mit umfangreichem Begleitprogramm geplant. Bäder und ihre Mitstreiter möchten damit nicht nur Schwangere und Sterbende ansprechen, sondern die breite Öffentlichkeit – „um die elementarsten Ereignisse des Menschen stärker ins Bewusstsein zu rücken und miteinander in den Dialog zu treten. Dafür eignet sich Kunst gut. Denn sie wirkt jenseits von Sprache und regt den Betrachter an“, erklärt Bäder.

Von der Unternehmensberaterin zur Yogalehrerin

Mehr als 20 Jahre lang war sie in der Industrie und der strategischen Unternehmensberatung tätig, hat dort Karriere gemacht, wie sie sagt. Doch Geld sei nicht alles. Was braucht man, um glücklich zu sein? Bäder hat ihre persönliche Antwort auf diese Frage gefunden. Sie schwenkte beruflich um, absolvierte unter anderem eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin und eröffnete das „Yoga Huus“. Durch Zufall kam sie zum Schwangerenyoga und hat in den vergangenen vier Jahren rund 350 werdende Mütter unterrichtet. „Viele haben Angst vor der Geburt, andere den Kontakt zu sich selbst und dem ursprünglichen Vertrauen in sich verloren“, berichtet sie aus Erfahrung. Ihnen wolle Bäder Mut machen, selbstbestimmt und nicht nach Schema F ihr Kind auf die Welt zu bringen. Die Geburt soll am Ort „Lebenstore“ ebenso möglich sein wie das Erleben des Wochenbetts in bewusster und achtsamer Gemeinschaft. Der 52-Jährigen schweben Appartements vor, in denen Schwangere und Neu-Eltern zur Ruhe kommen können – liebevoll begleitet und unterstützt durch Hebammen, Doulas, Köche und andere Servicekräfte. „Rundum behütet“, sagt Bäder.

Auch Sterbende sollen in bedürfnisgerechten Appartements zu sich selbst finden können, ohne sich um alltägliche Aufgaben kümmern zu müssen. Besonders für Kranke, die alleine leben, möchten die Kirchhatterin und ihre Mitstreiter eine Anlaufstelle schaffen. „Sterbende und Kranke werden leider oft abgeschoben. Übers Sterben will keiner reden, aber es wird sicher kommen“, sagt Bäder. Umso wichtiger sei es, Frieden mit sich und seinen Mitmenschen zu schließen.

„100 Tage Herberge Lebenstore“ von Mai bis September

Willkommen sein sollen aber auch Trauernde sowie alle Menschen, die sich mit dem Rhythmus des Lebens näher beschäftigen wollen. Gespräche, Seminare, Yoga und noch einiges mehr ist angedacht. Wer Hinweise zu einem geeigneten Anwesen im Landkreis geben kann, kann sich bei Bäder unter Telefon 0163/5109201 oder per E-Mail an janina@lebenstore.de wenden.

Als Testlauf und Vorgeschmack öffnet Bäder unter dem Motto „100 Tage Herberge Lebenstore“ übrigens vom 27. Mai bis zum 3. September ihr privates Wohnhaus für alle, die mit dem Tod konfrontiert sind. Willkommen sind sowohl Tages- als auch Übernachtungsgäste. Je nach Bedarf sind Sterbe- und Trauerbegleiter vor Ort. Es gibt Yoga und Workshops (Infos unter https://todesmutig.org/begleitung/#herberge).

Einblicke in das Vorhaben erhalten Interessierte während der Ausstellung, für die Bäder ebenfalls ihr Wohnhaus am Kuhlendamm 8 in Schmede öffnet. 34 Wandflächen stehen dort für Künstler, zumeist aus der Region, zur Verfügung. Bäder hatte sie bereits im September angesprochen. Mehr als ein Dutzend Kunstschaffende haben daraufhin Werke kreiert. Mit dabei sind unter anderem Anne Hollmann aus Ostrittrum, Gertje Kollmann aus Kirchhatten, Roland Maier Holzknecht auch Winkelsett und Helmut Feldmann aus Oldenburg. Die Arbeiten zum Thema „Sterben und Tod“ sollen die Besucher in einem nach Westen ausgerichteten Zimmer finden. „Die Geburt“ präsentiere sich in einem Ostzimmer. Die Diele werde den Werken rund ums „Kommen und Gehen“ gewidmet. Der „Übergang“ finde sich auf dem Flur und das „Leben“ in Küche sowie Wohnzimmer, verrät Bäder.

Ein Dutzend Künstler sind an Ausstellung zum Thema Leben beteiligt

Die Vernissage mit anwesenden Künstlern sowie der Sängerin Sophie Wachendorff ist für Freitag, 27. Januar, ab 18 Uhr geplant. Den Abschluss bildet am Sonntag, 12. Februar, ab 17 Uhr die Finissage mit einer Diskussionsrunde. Dazwischen ist die Ausstellung freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.geburtenstark.org, www.todesmutig.org oder unter www.janinabaeder.de.