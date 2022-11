Haus mit Klavierwerkstatt brennt komplett ab

Von: Dierk Rohdenburg

Das Gebäude mit Klavierwerkstatt stand in Vollbrand. © 261News

Landkreis – In der Gemeinde Hatten ist am Sonntag durch einen Brand ein Gebäude mit Klavierwerkstatt komplett zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Am Sonntag kam es gegen 0:45 Uhr in Hatten an der Sandkruger Straße zu einem Brand, der ein Gebäude vollständig zerstörte, in dem sich eine Werkstatt mit 40 Klavieren und Flügeln sowie eine Wohnung befanden. Der Sohn des Besitzers hatte das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. Gemeinsam versuchte die Familie bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch mit einfachsten Mitteln die Flammen im Schach zu halten - vergebens.

Beim Eintreffen der Ortsfeuerwehren aus Kirchhatten, Sandhatten, Dingstede, Sandkrug, Altmoorhausen und Wardenburg, stand das Gebäude, das in Blockbohlenweise erbaut war, bereits im Vollbrand. Durch den massiven Löscheinsatz konnte aber der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Gebäude sowie das umliegende Waldgebiet verhindert werden.

Die betroffenen Gebäude sowie ein am Gebäude stehender Trecker waren allerdings nicht mehr zu retten. Neben den Ortsfeuerwehren waren noch die Schnell-Einsatz-Gruppen der Malteser aus Sandkrug und Wildeshausen sowie das THW, Ortsverband Wardenburg, vor Ort. Für den Zeitraum des Einsatzes wurde die Sandkruger Straße im Bereich des betroffenen Objektes gesperrt. Genaue Angaben zur sicherlich beträchtlichen Schadenshöhe sind zur Zeit nicht möglich. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weitere Polizeimeldung aus dem Landkreis:

Am Freitag kam es laut Polizeibericht gegen 20:50 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, nachdem es zuvor zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein soll.

Beide Fahrer hielten ihre Wagen auf dem Seitenstreifen an und gerieten dort auch körperlich aneinander. In der Folge schubste einer der Beteiligten den anderen, der daraufhin auf den Asphalt stürzte. Das Opfer, ein 51-Jähriger aus Buchholz, zog sich dabei solche Verletzungen zu, dass er das Bewusstsein verlor.

Vorbeifahrende erkannten den Mann liegend auf dem Seitenstreifen und hielten, um dem Mann zu helfen. Der Verursacher hingegen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben des Opfers und der Helfer soll es sich bei dem Täter um einen 25 bis 30-jährigen Mann gehandelt haben, der ein silberfarbenes Auto gefahren hat. Wer weitere Angaben zu dem geflüchteten Mann oder seinem Wagen machen kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter Telefon 04435/93160 zu melden.