Aus Hatten mit Matten

Sandkrug/Kirchhatten - Von Dirk Faß. „Handwerk hat goldenen Boden“ – diese Volksweisheit bewahrheitet sich immer wieder aufs Neue: Wer über besondere Fähigkeiten und Techniken verfügt oder Marktlücken richtig zu besetzen weiß und auch noch das richtige Quäntchen Unternehmergeist besitzt, kann sich über volle Auftragsbücher freuen. Das war vor 150 Jahren nicht anders.

Eine Geschichte, die davon erzählt, ist die der Hatter Mattenmacher. Die „Oldenburger Heimat, Heimatbeilage der Nachrichten für Stadt und Land“ berichtete davon in ihrer Ausgabe vom 31. Januar 1937. Einige Jahre vor der „französischen Zeit“ im Oldenburger Land (1806 bis 1814) zog es ein fremdes Ehepaar in die heutige Gemeinde Hatten. Es mietete sich in einem Haus nahe bei den Osenbergen ein und begann – hinter verhängten Fenstern – mit einer, wie es schien, geheimnisvollen Tätigkeit. Die Dorfbewohner erfuhren von dieser Arbeit zunächst nur so viel, dass die neuen Einwohner Sandhafer in den Osenbergen schnitten, Matten davon anfertigten und verkauften. Eine Frau aus dem Dorf, die um das Jahr 1863 im Alter von 85 Jahren starb, hatte allerdings einmal die Gelegenheit den Fremden die Kunst des Mattenflechtens „abzustehlen“, wie es damals hieß. Von ihr lernten nach und nach viele Hatter das Mattenflechten. Um 1868 betrieben bereits rund 40 Familien die Mattenflechterei im Kirchspiel Hatten.

Überwiegend waren es Heuerleute – landlose, nach heutigem Verständnis scheinselbstständige Arbeiter, die für die eigentlichen Bauern schufteten – und Anbauern, die sich diesen neuen lohnenden Nebenerwerb aneigneten. Im Juni und Juli wurde der Strandhafer geschnitten. Die glatten, zähen Blätter eigneten sich besonders zum Flechten für Matten und Fußkissen. Das Abernten des Sandhafers hatte aber auch seine Kehrseite: Eigentlich war diese robuste Pflanze dafür gesetzt worden, um die losen Flugsande der Osenberge festzuhalten. Darum verbot die Regierung bei einer Geldstrafe, auf Staatsgründen in den Osenbergen Sandhafer zu schneiden.

Diese Anordnung zeigte zunächst wenig Wirkung. Erst als die Verwaltung das Strafmaß erhöhte und die Osenberge unter strenger Aufsicht hielt, mussten die Mattenflechter ein neues Anbaugebiet suchen. Von nun an gingen die Männer alljährlich drei bis vier Wochen in die weiten Heidedünen im oldenburgischen Münsterland, schnitten hier den Hafer und bleichten ihn. Sie bezahlten dafür nur einen Taler oder bekamen ihn auch umsonst. Pro Mann kam so ein Fuder Sandhafer zusammen, den sie für fünf Taler in die Heimat bringen ließen.

Mit einem Fuder kam eine Familie während des Winters aus: So konnte sie Matten daraus flechten, die sie für 100 bis 150 Taler verkauften. Große und fleißige Familien hatten somit bis zu 200 Taler an Nebenverdienst. Es gab Mattenflechter, die wöchentlich zehn Taler mit ihrer Arbeit verdienten. Trotzdem blieben einige arm, da sie auf ihren „Mattenwanderungen“ nach Oldenburg zu oft mit dem Branntwein Bekanntschaft machten.

Die Abnehmer verkauften die Matten nach Bremen weiter, von wo aus sie ihre Reise nach Amerika oder sogar nach Ostindien antraten. Aus dieser Zeit stammt ein alter Spruch: „Hatten is de Mattenstadt. Wer watt hett, de gelt dor wat. Wer nix hett, un kann nix kriegen, De mutt weg ut Hatten bliewen.“