Hatten: Bahnhofstraße zunächst halb und dann komplett gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Vorsicht: die Bahnhofstraße in Hatten wird zum Teil voll gesperrt. © CHROMORANGE / Alexander Schneider

Hatten – Die Bahnhofstraße in Hatten wird wegen einer Fahrbahnsanierung erst halb und dann sogar voll gesperrt. Es sind Umleitungsstrecken vorgesehen.

Der Landkreis Oldenburg lässt die Fahrbahn der Bahnhofstraße (K235) zwischen dem Bahnübergang an der Poststraße und der Straße Mühlenweg (K235) erneuern. Für die Fräsarbeiten und Asphaltarbeiten, sowie diverse weitere Arbeiten, ist es notwendig, die Bahnhofstraße zwischen dem Bahnübergang an der Poststraße und der Straße Mühlenweg (K235) voll zu sperren. Ebenfalls werden Arbeiten unter halbseitigen Sperrungen des benannten Streckenabschnittes ausgeführt.

Diese Umleitungsstrecke stellt die Landesbehörde vor. © Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

„Durch die halbseitigen Sperrungen kann der Zeitraum der Vollsperrung so gering wie möglich gehalten werden“, hieß es von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Vekehr am Freitag. Halbseitige Sperrungen würden mit einer Lichtsignalanlage ausgeführt und es sei vorgesehen, diese in kleine Abschnitte zu unterteilen und die Absperrung zum Feierabend hin wieder frei zu räumen. Die halbseitigen Sperrungen beginnen ab Montag, 11. September, und enden voraussichtlich am 15. Oktober. Ab Montag, 16. Oktober, wird die Vollsperrung eingerichtet und wird voraussichtlich am Freitag, 27. Oktober, wieder aufgehoben. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die ständige Bauaufsicht der Straßenmeisterei Oldenburg steht vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Es gibt Umleitungsstrecken

Die Umleitung erfolgt über die Straße Hatter Weg (K314), Sandkruger Straße (K314), Hatter Landstraße (L872), Hauptstraße (L871), Sandhatter Straße (L871), Huntloser Straße (L871) , Hatter Straße (L871), Bahnhofstraße (L871), Sanumer Straße ( K242), Huntloser Straße (K242), Wikingerstraße (K242), Oldenburger Straße (L870), Astruper Straße (K235), Huntloser Straße (K235), Sandkruger Straße (K235), Astruper Straße (K235) und umgekehrt. Anliegerverkehr ist während der Vollsperrzeit nur eingeschränkt möglich.

Das ist der zweite Umleitungsplan. © Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Der Landkreis Oldenburg und der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bitten gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme.