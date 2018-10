Gute Noten für den Zustand des Sandkruger Forsts

Sandkrug J Garlef Kalberlah aus Hannover ist Fachmann für Waldinventuren. Im Auftrag der Niedersächsischen Landesforsten hat er in den vergangenen Monaten die Revierförsterei Sandkrug begutachtet. Dafür erfasste er den Zustand des Waldbestandes und plante die Weiterentwicklung der Anlagen für die nächsten zehn Jahre, berichten die Landesforsten über seinen Einsatz.

„Von der Waldpflege bis zu Nutzung wurden Revierförster Karl-Heinz Pelster, der die Försterei seit 34 Jahren leitet, gute Ergebnisse bescheinigt“, würdigte Forstamtsleiterin Regina Dörrie die geleistete Arbeit vor Ort. Aber auch für die Zukunft sei die Försterei gut aufgestellt.

Die Revierförsterei Sandkrug ist seit der Auflösung der Försterei Huntlosen 2 450 Hektar (24,5 Quadratkilometer) groß. Sie umfasst die Wälder Oberlehter Fuhrenkamp, den Litteler Fuhrenkamp und den Tüdick, alle in der Gemeinde Wardenburg sowie die Osenberge in Sandkrug und den Hegeler Wald um Huntlosen. Die Wälder wachsen zu 90 Prozent auf armen Sandböden, oft ehemalige Wanderdünen, Flugsand- und Heidegebieten, die ab 1803 mit viel Aufwand vorwiegend mit Kiefer wieder bewaldet wurden. Immerhin die Hälfte der Sandböden sei „grundwasserbeeinflusst“. Fast die Hälfte des Areals diene dem Wasserschutz. Das belegten auch die neun Trinkwasserbrunnen des Wasserwerkes Sandkrug. Drei Naturschutzgebiete gehören zur Försterei, das auch als Ausflugsziel beliebte Barneführerholz, die Döhler Wehe und der Tanner Sand/Gierenberg, berichten die Landesforsten weiter.

Das Revier Sandkrug, das zur Hälfte nach dem schweren Sturm im Jahr 1972 wieder aufgeforstet worden war, habe immer mehr Bäume produziert, sodass künftig die nachhaltige Nutzung um fast ein Viertel auf rund 10 000 Kubikmeter pro Jahr steigen könne. „Gleichzeitig wird der Bereich vielfältiger. Es gibt bereits viele natürlich angesamte junge Douglasien und Buchen, die aber auch weiter unter die alten Kiefern gepflanzt werden“, schaute Revierleiter Pelster nach vorn. Während die Fichten dort weniger werden, da sie in trockenen Sommern gefährdet sind, solle der Anteil von Laubbäumen, vor allem Buchen und Eichen, deutlich steigen. „Die Buche ist vor allem aus ökologischen Gründen für die Niedersächsischen Landesforsten in diesen Wäldern unverzichtbar“, unterstrich Waldfachmann Kalberlah, der mit seiner Arbeit die Waldentwicklung für die kommenden zehn Jahre bestimmt.

Nach der auch für das Revier Sandkrug verheerenden Sturmkatastrophe von 1972 wurde etwa die Hälfte der Bestände fortlaufend neu aufgeforstet. So bestehen die Wälder der Försterei zu drei Vierteln aus Nadelbäumen. Dominant ist und bleibt die Kiefer mit 45 Prozent Anteil am Gesamtbestand, heißt es in dem Text. Es folgt die „zukunftsträchtigen Douglasie“ mit 21 Prozent. Die auf den nährstoffarmen und trockenen Böden Trockenstress gefährdete Fichte (elf Prozent) verliert weiter an Bedeutung. Leicht zunehmen wird der Anteil an Eichenwäldern (zwölf Prozent) und die derzeit nur mit drei Prozent im Wald vertretene Buche.