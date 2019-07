Julian und Finn bringen eigenen Fruchtlikör „FJU“ auf den Markt

Fruchtliköre sind beliebt, sagt Finn Brüggemann: „Auf jeder Kohlfahrt, auf jedem Geburtstag werden sie hier getrunken“, berichtet der 25-jährige Sandkruger. „Viele davon werden zuhause selbstgemischt, etwa indem Fruchtbonbons in Alkohol aufgelöst werden.“ Zusammen mit seinem Freund Julian Rotermund (25) war dann irgendwann die Idee geboren: „Das können wir auch“, sagt Brüggemann – aber nicht nur einfach „nachgemacht“, sondern besser als die Getränke, die es sonst so gibt.

Sandkrug - Den Ansatzpunkt dafür hatten die beiden schnell ausgemacht: „Die meisten haben kaum Fruchtgehalt“, sagt Rotermund und lacht: „Wenn da Apfel draufsteht, sind die Flaschen bei der Abfüllung höchstens an einem vorbeigefahren.“ Daraus haben die beiden jungen Männer eine Geschäftsidee gemacht und ihre eigene Firma gegründet: Mit „FJU“ – zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen – sind sie seit zwei Monaten mit einem eigenen Getränk am Markt. Dessen Alleinstellungsmerkmal: Ein hoher Fruchtsaftanteil von 30 Prozent.

Sandhauser experimentieren zuhause

Doch bis der erste Sattelzug mit den befüllten Flaschen anrollte, war noch einiges zu erledigen. Im Februar 2018 experimentierten die beiden Freunde erst einmal zuhause. „Wir haben uns von vielen Leuten aus der GegendRezepte geholt und dann überlegt, wie man die verbessern kann“, erinnert sich Brüggemann, „wir haben die ganze Küche eingesaut.“ Damals hätten sie noch mit Aromen gearbeitet – jedoch mit durchwachsenem Ergebnis: „Manche waren eklig, andere rochen zwar gut, schmeckten aber wie Spülwasser“, verrät Rotermund, der gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann ist und als Kaufmann arbeitet. „Da war uns noch nicht klar, dass das Getränk einmal ganz natürlich sein würde“, fährt er fort. „Gut und günstig“ sei zunächst das Ziel gewesen. „Wir wussten nur, was uns schmeckt“, ergänzt Brüggemann, der als gelernter Gärtner nun in Osnabrück Freiraumplanung studiert. Das sei „Marktforschung im kleinen Kreis“ gewesen.

„FJU“: Hoher Anteil an natürlichem Fruchtsaft

Mit einer fertigen, schmackhaften Mischung haben sie sich dann an einen Produktentwickler in Frankfurt gewendet. Dessen Aufgabe war es, das Ganze weiter zu verfeinern und ein Produkt zu schaffen, das sich im großen Stil produzieren lässt. Gegen September war es dann soweit: Die Mixtur war „nachgebaut“ und zwar gleich mit einem hohen Anteil von 30 Prozent natürlichem Fruchtsaft, berichten die beiden Sandkruger, die sich von Kindesbeinen an kennen. Die meisten Konkurrenzprodukte lägen zwischen fünf und 15 Prozent.

Mit einem fertigen „FJU“-Rezept in der Tasche kam nun der ganze unternehmerische Bereich auf die beiden 25-Jährigen zu: Bei der Bank einen Kredit besorgen, einen Businessplan schreiben, einen Abfüller finden, Abnehmer für das Produk t zu interessieren sowie sich um die Werbung zu kümmern.

„Man muss sich Ziele setzen, sonst läuft nichts“

Viel Unterstützung hätten sie dabei unter anderem von der WLO, der Wirtschaftsförderung des Landkreises Oldenburg, erfahren, berichten sie. Am Ende stand ein Unternehmensfahrplan, an den sich die beiden strikt halten. „Man muss sich Ziele setzen, sonst läuft nichts“, weiß Brüggemann. In Heide in Schleswig-Holstein haben die Jungunternehmer dann einen Abfüller gefunden, dort alles Wesentliche besprochen, und die ersten 10 .000 Flaschen geordert. Gab es danach erst mal schlaflose Nächte? „Zumindest lange Abende“, antwortet Brüggemann. Denn die Frage, ob das Geld gut investiert sei, stehe natürlich immer im Raum. „Und selbst wenn es nicht klappen sollte“, wirft Rotermund ein, „wir haben sehr viel dazugelernt.“ „Wir sind guter Dinge“, sagen die beiden Unternehmensgründer.

„FJU“: Neue Frucht-Varianten in Vorbereitung

Am 15. Mai war Verkaufsstart – 25 Läden in und um Sandkrug führen den „FJU Multi“. Eine Karte auf der Homepage ihrer Firma zeigt die Verkaufsstellen an – es sollen stetig mehr werden. Die für dieses Jahr geplante Menge sei schon fast verlauft. „Das gibt Ruhe“, sagt Rotermund. Doch lassen sie die Zeit derweil nicht ungenutzt – die beiden rühren kräftig die Werbetrommel für ihre Getränke: So sind sie im Internet in den sozialen Medien vertreten, aber auch ganz klassisch auf Großveranstaltungen. Auf dem Tabularaaza-Festival in der Gemeinde Hatten werden sie mit einem Stand vertreten sein. Doch nicht nur das: Neue Frucht-Varianten sind in Vorbereitung.

