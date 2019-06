Autos krachen frontal zusammen - Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hatten ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Ein alkoholisierter 40-Jähriger missachtete ihre Vorfahrt, wodurch ihre Fahrzeuge frontal kollidierten.

Hatten - Der 40-Jährige aus der Gemeinde Hatten befuhr mit seinem VW am 2. Juni, gegen 19.50 Uhr, den Mühlenweg und missachtete an der Kreuzung zum Borchersweg die Vorfahrt einer 59-Jährigen aus Oldenburg, die mit ihrem Opel den Borchersweg in Richtung Dorfstraße befuhr.

59-Jährige bei Kollision schwer verletzt

Durch die folgende Kollision wurde der Unfallverursacher leicht, die 59-Jährige schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden wurden auf 15.000 Euro beziffert.

Unfallverursacher war alkoholisiert

Die eingesetzten Beamten der Polizei Wildeshausen stellten bei der Klärung des Unfallhergangs fest, dass der 40-Jährige nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,69 Promille.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.