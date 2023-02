Fahranfänger überschlagt sich mit seinem Auto

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Hatter hat sich in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Auto überschlagen. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Hatten – Ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Hatten hat sich am Dienstag gegen 23 Uhr mit seinem Auto überschlagen und landete auf dem Dach.

Der 19-Jährige befuhr mit einem VW die Huntloser Straße in Richtung Kirchhatten. Nach dem Überqueren der Hunte und dem Durchfahren einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der junge Mann erlitt leicht Verletzungen, konnte sich aber selbständig aus dem Auto befreien. Vor Ort wurde er von einer Ersthelferin versorgt, die auch den Notruf absetzte. Der 19-Jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Diebe haben der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchhatten wichtige Rettungswerkzeuge gestohlen.

Laut Polizeibericht brachen die Unbekannten in der Zeit von Montag, 13. Februar, 23 Uhr, bis Dienstag, 14. Februar, 6.45 Uhr, eine Tür des Gebäudes an der Hauptstraße in Kirchhatten auf. Aus den abgestellten Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr stahlen sie die Notfallwerkzeuge, die für die Befreiung von Personen erforderlich sind.

Die Werkzeuge sind im Notfall lebensrettend, beispielsweise für die Befreiung von eingeklemmten Personen bei schweren Unfällen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhatten ist in ihrer Funktion auch für einen Autobahnabschnitt auf der A28 bei Oldenburg zuständig. Wenn dort jetzt ein Unfall geschehen sollte, bei dem schnelle Hilfe über Leben und Tod entscheidet, können die Kameraden momentan ohne schweres Rettungswerkzeug nicht helfen. In dem Fall müsste die nächstgelegene Nachbarfeuerwehr aus Sandkrug mitalarmiert werden, für die der Anfahrtsweg jedoch rund zehn Minuten länger ist.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.