Fahranfänger überschlägt sich mit seinem Auto

Von: Dierk Rohdenburg

Die Feuerwehr konnte die Insassen befreien. © Tom Kramer

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Freitag gegen 23.15 Uhr in Hatten mit seinem Auto schwer verunglückt.

Nach Polizeiangaben war der Mann aus Großenkneten auf der Bremer Straße unterwegs und fuhr aus Oldenburg kommend in Richtung Delmenhorst. In Höhe der Kreuzung Hatter Landstraße/Bremer Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und auf der linken Fahrzeugseite liegend auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Durch den Unfall wurden der Fahrer und der 20-jährige Beifahrer aus der Gemeinde Hatten leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden beide Männer durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Kirchhatten und Sandkrug waren über die Großleitstelle in Oldenburg informiert worden. Nach Angaben des Anrufers waren noch zwei Personen im Unfallfahrzeug eingeklemmt.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch festgestellt werden, dass die beiden Insassen glücklicherweise nur eingeschlossen und nicht wie zunächst vermutet eingeklemmt waren. In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst stabilisierte die Feuerwehr das Fahrzeug und öffnete mit einem Spreizer die Beifahrertür, sodass die Insassen das Fahrzeug durch diese Tür verlassen konnten. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt.



Während der Rettungsarbeiten war die Hatter Landstraße voll gesperrt. Nach rund 45 Minuten konnten alle 45 Einsatzkräfte, die mit sechs Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.