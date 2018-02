Endlich mal wieder über Politik reden

SPD Hatten will nach Affäre um Radvan und Toth zurück zur Normalität / Vorstand neu gewählt

+ Führende Köpfe der Hatter SPD: Sabine Jüdes, Axel Brammer (Unterbezirksvorsitzender), Uta Wilms (stellv. Vorsitzende), Astrit Haag, Gerrit Edelmann (Vorsitzender), Lars Janßen (stellv. Vorsitzender), Markus Wolf, Heike Burghardt und Stefan Lustig (v. l.).

Hatterwüsting - Mit einem Neuanfang im Vorstand will der SPD-Ortsverein Hatten aus den Negativschlagzeilen kommen, heißt es in einer Mitteilung. Während des Treffens am Freitagabend in der Gaststätte Meiners in Hatterwüsting wurde der Vorstand neu gewählt. Die Veranstaltung war um einige Wochen vorgezogen worden. Katja Radvan und Oliver Toth, bisher Vorsitzender, gehören dem Gremium nun nicht mehr an. Letzterer soll ein Profil von Radvan in einem Sex-Forum angelegt haben, um ihren Ruf zu schädigen. Toth beendete ein strafrechtliches Verfahren durch Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 2 000 Euro. Eine zivilrechtliche Einigung beider Seiten steht indes noch aus.