Filmkulisse und Social Media: Traditionsgeschäft setzt nicht nur auf alte Zapfsäulen

Von: Marten Vorwerk

Matthias Lange sitzt auf einem alten Moped in der Oldie-Ecke seiner Avia-Tankstelle.

Matthias Lange hat in seiner Avia-Tankstelle eine Oldie-Ecke aufgebaut, mit Mofas, alten Zeitschriften, eine Schreibmaschine, alten Skiern und vielem mehr. Wie es dazu kam, wie das Ganze bei den Kunden ankommen und bei welchem Film seine Tankstelle schon als Kulisse diente, erzählt er in einem Gespräch.

Sandkrug – Wer die Avia-Tankstelle am Mühlenweg in Sandkrug betritt und sofort nach links Richtung Theke läuft, dem fällt wahrscheinlich nichts Besonderes auf. Links stehen Getränke. Geradeaus vor der Kasse sind – wie in fast jeder Tankstelle – Süßigkeiten. Hinter der Theke bewahrt Betreiber Matthias Lange Zigaretten auf.

Wer allerdings nach dem Betreten des Gebäudes nicht nach links, sondern den Blick nach rechts schweifen lässt, sieht hingegen alte Mofas und Mopeds, eine Schreibmaschine, Skier aus längst vergessener Zeit oder Retro-Automobilzeitschriften und Avia-Hocker. Was hat es damit auf sich? „Das ist meine Oldie-Ecke“, sagt Lange bei einem Treffen mit unserer Zeitung. „Die habe ich über die Jahre aufgebaut.“

Traditionsgeschäft in Sandkrug: Alles begann mit drei alten Mopeds

Seit Ende 2018 ist er in dritter Familiengeneration Eigentümer der Tankstelle. „Ich habe damals drei alte Mopeds und ein altes Motorrad von meinem Vater einfach in die Ecke gestellt, damit sich die Leute daran erfreuen können. Ich dachte, dass es gerade für die älteren Leute schön ist, wenn sie sich dadurch etwas an die Vergangenheit erinnern können“, erzählt Lange über die Anfänge seiner Oldie-Ecke. Danach habe sich „das Ganze fast von allein entwickelt“. Immer mehr Menschen seien gekommen, um Retro-Stücke aus vergangenen (Automobil-)Zeiten bei ihm abzugeben. „Ich mache in dem Bereich schon lange nichts mehr selbst, weil die Leute alles bringen“, erklärt Lange mit einem Schmunzeln.

Vor allem beim Rausgehen aus der Avia-Tankstelle würden viele auf die Ecke aufmerksam werden. „,Man, was ist das denn?‘, bekomme ich da häufig zu hören“, so der 49-Jährige. Er hat ein ganz besonderes Lieblingsstück – das Moped der Marke Zündapp. „Eine C 50 Sport – die wurde neu bei meinem Opa gekauft. Fast genau 40 Jahre später habe ich sie zurückgekauft. Da habe ich im Fahrzeugschein seine Unterschrift samt Firmenstempel gefunden“, schwärmt Lange.

Oldie-Ecke in Tankstelle: 1930 fing Langes Opa mit Fahrradreparaturen an

Vor einem Jahr baute er seine Tankstelle um. Er bekam unter anderem neue Zapfsäulen und einen Tankautomaten. Demnächst soll eine Fotovoltaik-Anlage aufs Dach kommen. 1930 hat Langes Opa mit einem kleinen Betrieb, zum Beispiel mit Fahrradreparaturen, am Standort am Mühlenweg angefangen. Später übernahm der Vater, dann der Bruder, und nun Lange selbst. 23 Jahre arbeitete er vorher im Rettungsdienst bei den Maltesern in Sandkrug. „Mein Bruder wollte aus Altersgründen langsam aufhören in der Tankstelle. Ich habe nicht lange überlegt, sie zu übernehmen“, sagt der gelernte Kfz-Mechaniker. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, den Familienbetrieb weiterzuführen.“

Woher sein Faible für die Oldies herrührt, kann Lange nicht genau erklären. „Papas alter Opel P 1 stand nicht mehr fahrbereit früher in unserer Halle. Da habe ich meine halbe Kindheit drin verbracht und Autofahren gespielt“, erzählt er und lacht. „Vielleicht ist es daher.“

Tankstelle in den Sozialen Medien: „Ride of the day“ auf Facebook ein Knaller

Lange ist mit seiner Tankstelle längst kein Unbekannter mehr. Auf der Facebook-Seite „Kfz. Service-Station Matthias Lange“ hat er fast 2 000 Follower. Besonders beliebt ist die Rubrik „Ride of the day“. Dafür fotografiert er Fahrzeuge, die bei ihm vorbeikommen und „nicht alltäglich“ sind. Die Bilder veröffentlicht der 49-Jährige in seinem Facebook-Album. Auch als Filmkulisse diente die Tankstelle schon, für den Kinofilm „Victoria – Sommer 89“. Die Leidenschaft für seine Arbeit sei ungebrochen, so Lange. „Ich werde die Tankstelle definitiv bis zu meiner Rente betreiben.“