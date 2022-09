Einbrecher versuchen, in Brandruine einzudringen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei sucht einen Täter, der in Hatten in eine Brandruine eindringen wollte. © dpa

Hatten – Bislang unbekannt Täter versuchten laut Polizeibericht am Samstag in der Zeit zwischen 10 und 12.49 Uhr über ein Fenster in ein Wohnhaus am Sommerweg in Hatten zu gelangen, das zurzeit aufgrund eines Brandschadens unbewohnt ist.

Die Täter wurden vermutlich bei der Tatbegehung gestört. Laut Angaben in sozialen Netzwerken hatten Anwohner gegen 12.20 Uhr gesehen, wie eine Person versuchte, ins Haus einzudringen und sogar Fotos gemacht. Der Täter ließ von dem Vorhaben ab, wobei der Schraubenzieher im Fensterrahmen stecken blieb. Eine Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt von der Polizei nicht angegeben werden. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/9410, in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen:

Am Sonntagmorgen gegen 6.05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Opel auf der Bundesstraße 213 in Dötlingen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 22-jährige Fahrer aus Bremen augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Eine gerichtsverwertbare Messung in der Dienststelle ergab eine alkoholische Beeinflussung von 0,42 Promille.

Da sich der 22-jährige Fahrzeugführer als Fahranfänger noch in der Probezeit befand, erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Essen angestellt und eingeschlafen

Am Samstag um 14.20 Uhr wurde aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Görlitzer Straße in Delmenhorst eine Rauchentwicklung gemeldet. Ursächlich war angebranntes Essen auf dem Herd. Eine 14-jährige Bewohnerin war eingeschlafen, nachdem sie das Essen angestellt hatte. Sie wurde durch die Feuerwehr geweckt. Zu einem Feuer ist es nicht gekommen. In der Küche entstanden Rußablagerungen. Weitere Schäden sind nicht entstanden. Der Einsatz der Feuerwehr Delmenhorst war nach dem Lüften der Wohnung beendet.