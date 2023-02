Autoknacker in die Flucht geschlagen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa/Friso Gentsch

Drei Männer haben am Dienstag, 31. Januar, gegen 2.45 Uhr, versucht, einen Kleintransporter in Sandkrug aufzubrechen. Dabei wurden sie vom Besitzer in die Flucht geschlagen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, begaben sich die Täter dabei zu dem Fahrzeug, das am Ginsterweg in Sandkrug abgestellt war, und versuchten, die Schiebetür aufzuhebeln. Dabei wurden sie vom Fahrzeugeigentümer ertappt und in die Flucht geschlagen. Sie bestiegen ein Auto, dessen Kennzeichen der Eigentümer des Kleintransporters ablesen konnte.

Wie sich mittlerweile herausstellte, waren diese unmittelbar zuvor in einem Wohngebiet in Kirchhatten von einem Auto abmontiert und entwendet worden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Tankbetrüger festgenommen

Einen Tankbetrüger in einem nicht zugelassenem Transporter und ohne Fahrerlaubnis nahm die Polizei fest, nachdem er im Bereich Wildeshausen eine Tankstelle betrogen hatte. Der Mann hatte laut Polizeibericht von Sonntag am Samstag gegen 20.15 Uhr an der Tankstelle des Rasthofs Wildeshausen an der A 1 in Richtung Osnabrück einen Citroën-Transporter mit Diesel für 170 Euro betankt. Ohne die Rechnung zu bezahlen, setzte der Mann seine Fahrt fort. Im Bereich Osnabrück konnte der Citroën angehalten und kontrolliert werden.

Der 31-jährige Fahrer konnte sich nicht ausweisen und wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe der Überprüfungen konnte die Identität des 31-Jährigen sowie seiner beiden Mitfahrerinnen festgestellt werden. Dabei kam heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte und der Transporter nicht mehr zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. Nach Vernehmung und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann wieder entlassen.