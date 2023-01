Dachstuhl in Brand: Vier Feuerwehren im Einsatz

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Vier Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz. © 261News

Hatten – Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Samstag gegeb 22.25 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Ludwig-Erhard-Straße in Sandkrug (Gemeinde Hatten) in Brand geraten.

Laut Polizeibericht waren 53 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hatten, Sandkrug, Wardenburg und Eversten-West mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, weil Flammen aus dem älteren Haus in parzellenähnlicher Bauweise schlugen.

Ein vorsorglich alarmierter Rettungsdienst kam laut Polizei nicht zum Einsatz, da das Haus zum Brandzeitpunkt unbewohnt war und sich niemand darin befand. Das Gebäude ist nun unbewohnbar. Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Erneut wurde in der Gemeinde Großenkneten ein mobiles Toilettenhäuschen mit Knallkörpern beschädigt. Das geschah an der gleichen Stelle, an der bereits in der Silvesternacht ein Baustellen-Klo in die Luft gesprengt wurde.

Am Samstag gegen 21 Uhr hörten Anwohner an der Straße „An der Bahn“ in Huntlosen einen Knall. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass unbekannte Täter erneut ein an der Baustelle des dortigen Bahnüberganges aufgestelltes Toiletten-Häuschen mittels Knallkörpern beschädigt hatten. Der Schaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Ahlhorn unter Telefon 04435/973850 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bereits in der Nacht zu Samstag wurden an der Schubertstraße in Ahlhorn mehrere geparkte Autos durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurden die Außenspiegel mutwillig beschädigt. An einem weiteren Auto wurde der Heckscheibenwischer demoliert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf 1.000 Euro beziffert.