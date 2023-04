Britische Fliegerbombe im Gewerbegebiet Munderloh entschärft

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Nach der Entschärfung der Bombe. © Feuerwehr

Hatten – Im Gewerbegebiet Munderloh (Gemeinde Hatten) ist am späten Dienstagabend eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe entschärft worden. Sie war bei Baggerarbeiten gefunden worden.

Nach einer Sondierung durch Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde gegen 22 Uhr mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen. Etwa eine halbe Stunde später meldete die Feuerwehr, dass die Bombe gesichert sei. Der Zünder wurde gesprengt – eine reine Routinemaßnahme.

Update 21:30 Uhr: Die Evakuierung ist abgeschlossen. Es befinden sich nach Angaben der Polizei keine Anwohner mehr im Sperrradius. Die Autobahn ist ab sofort gesperrt.

Der Hubschrauber der Polizei (Phoenix) kreiste über Munderloh und kontrollierte ein letztes Mal das Gebiet. Es gab keine Auffälligkeiten.

Der Kampfmittelräumdienst beginnt nun mit den Sondierungsmaßnahmen. Alle weiteren Infos erfolgen nach der weiteren Einschätzung durch den Sprengmeister.

Dann wird klar sein, ob die Bombe entschärft oder gesprengt werden muss.

Update 20.05 Uhr: Wie die Feuerwehr Sandkrug mitteilt, ist die Evakuierung angelaufen und wird durch die Polizei, Feuerwehr und die Rettungsdienste unterstützt. Die Feuerwehr ist derzeit mit 81 Einsatzkräften, die Polizei mit 27 Einsatzkräften und die Rettungsdienste (SEG) mit 39 Einsatzkräften vor Ort. Es gibt wenige Probleme bei der Evakuierung und Kooperation der Anwohner. Die Polizei leitet weitere Maßnahmen ein. „Wir bitten Sie, den Bereich zu räumen“, betonen die Einsatzkräfte erneut



Die Sprengmeister befinden sich in Bereitstellung bei der Bombe. Die Entschärfung erfolgt zu diesem jedoch noch nicht.



Die Sperrung der Autobahn wird aktuell eingeleitet:. Das beutetet, dass die vollständige Sperrung circa. 30 Minuten später in Kraft sein wird (schätzungsweise ab 20.30 Uhr), so die Feuerwehr weiter. Ein Hubschrauber der Polizei wird nach der Evakuierung für die Kontrolle des Bereiches eingesetzt.



Der Sprengmeister wird sich nach der Evakuierung die Bombe anschauen und bewerten. Danach werden die nächsten Maßnahmen entschieden.

Update 19.12 Uhr: „Die Evakuierung läuft. Bitte verlassen Sie den gekennzeichneten Sperrbereich und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr“, fordern die Einsatzkräfte die betroffenen Personen in dem Bereich unter anderem über die sozialen Medien auf. Als betreuter Evakuierungsort dient der ehemalige „Altmoorhauser Krug“. Dort sei auch für Verpflegung gesorgt, heißt es. Ein Arzt und der Rettungsdienst seien ebenfalls vor Ort, so die Feuerwehr weiter.

Das Bürgertelefon ist weiterhin unter der Rufnummer 04481/9059261 erreichbar.

Ursprünglicher Artikel: Im Rahmen der Maßnahme müssen Menschen im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort im alten Gewerbegebiet in Munderloh evakuiert werden. Die Aktion hat gegen 18 Uhr begonnen und betrifft rund 500 Personen, die sich in der „Crown-Eventlocation“ an der Dorfstraße 24 in Hude einfinden sollen. Es handelt sich um den ehemaligen „Altmoorhauser Krug“.

Bürgertelefon eingerichtet

Es ist ein Bürgertelefon unter 04481/9059261 eingerichtet worden. Dort kann auch eine Transporthilfe für ausschließlich mobilitätseingeschränkte Personen angefordert werden. Die Dauer der Evakuierung wird sich bis in die Abendstunden ziehen. Wer seinen Wohnort verlassen muss, sollte nur seine Ausweispapiere und die wichtigsten Medikamente mitnehmen. Hattens Bürgermeister Guido Heinisch mahnt alle Betroffenen zur Ruhe.

Einsatzbesprechung der Feuerwehr. © Stiller

Der Stab der Gemeinde und der Führung der Feuerwehren hat sich im Feuerwehrhaus Sandkrug zusammengefunden, um alle weiteren Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten, berichtet die Ortsfeuerwehr. Jannik Stiller, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Oldenburg, hofft, dass die Bombe nicht gesprengt werden muss. Die Evakuierung und die anschließende Entschärfung werden sich seiner Schätzung nach noch einige Stunden hinziehen. Er rechnet nicht mit einem Ende der Aktion vor 22 Uhr.

Ein Bereich von einem Kilometer Durchmesser rund um den Fundort der Bombe bei Munderloh muss evakuiert werden. © Feuerwehr

Wir berichten weiter.