Britische Fliegerbombe im Gewerbegebiet: A28 bei Hatten gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Mit diesem Foto weist die Polizei auf die Bombenentschärfung hin. © Polizei

Hatten – Im Bereich Munderloh (Gemeinde Hatten) muss am Dienstagabend eine britische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Menschen im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort im alten Gewerbegebiet in Munderloh werden evakuiert. Die Aktion betrifft rund 500 Personen, die sich in der „Crown-Eventlocation“ an der Dorfstraße 24 in Hude einfinden sollen. Es handelt sich um den ehemaligen „Altmoorhauser Krug“.

Die A28 ist nach Angaben der Polizei in Wildeshausen, die den Einsatz leitet, bereits komplett für den Verkehr gesperrt. Die Entschärfung beginnt schnellstmöglich, da die Bombe nicht transportabel ist.

Bürgertelefon eingerichtet

Es ist ein Bürgertelefon unter 04481/9059261 eingerichtet worden. Dort kann auch eine Transporthilfe für ausschließlich mobilitätseingeschränkte Personen angefordert werden. Die Dauer der Evakuierung wird sich bis in die Abendstunden ziehen. Wer seinen Wohnort verlassen muss, sollte nur seine Ausweispapiere und die wichtigsten Medikamente mitnehmen. Hattens Bürgermeister Guido Heinisch mahnt alle Betroffenen zur Ruhe.

Wir berichten weiter.