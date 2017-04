Hatten - Schreck am Nachmittag: Ein Anwohner hat am Samstag gegen 16 Uhr in der Straße "Kleine Reihe" eine alte Granate gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, konnten die hinzugerufenen Beamten nach kurzer Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst jedoch Entwarnung geben. Bei dem Blindgänger handele es sich um eine "weniger gefährliche englische Leuchtgranate ohne Sprengwirkung". Die Polizei stellte die Granate sicher und transportierte sie ab.