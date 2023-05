Bienenretter: Es gibt nichts Gutes, außer man pflanzt es an

Von: Gero Franitza

Ralf Itzin stammt aus Lörrach, lebt seit vielen Jahren im Nordwesten. In Tweelbäke hat er eine Bienenweide angelegt. © Franitza

Tweelbäke – Es ist nicht die erste Bienenweide, die Ralf Itzin angelegt hat und es soll auch nicht die letzte sein: Auf gepachteten 3 000 Quadratmetern entsteht in den kommenden Tagen am Borchersweg (Hausnummer 131) in Tweelbäke ein weiteres Areal, das den Kerbtieren Nahrung und Unterschlupf bieten soll. „Genau genommen ist es eine Insektenwiese“, sagt der Streekermoorer.

Denn dort werden künftig nicht nur Bienen, sondern viele andere Insekten und Vögel Nahrungsquellen und Unterschlupf finden. Eine ähnliche, 1 000 Quadratmeter große Wiese, hat er zuvor in Grafschaft bei Schortens angelegt, zahlreiche weitere auf unverkauften Baugrundstücken in Upjever.

Itzin, der gebürtig aus Lörrach stammt, ist vor rund einem Jahr in den Ort in der Gemeinde Hatten gezogen. Von dort aus betreibt er seinen Online-Fahrradhandel „Dein Traumrad“. „Ich muss beruflich viel Auto fahren“, berichtet er. Die Wiesen sollen ein weiterer kleiner Ausgleich zugunsten der Umwelt sein, erklärt Itzin. Die besondere Beziehung zu Insekten, insbesondere Bienen, sei schon vor Jahren entstanden, blickt der Wahl-Norddeutsche zurück. Unverhofft sei er – damals noch in Wilhelmshaven – an eine viel zu große Menge Mutterboden gekommen. Weil er zunächst nicht wusste, was er damit anfangen sollte, hat er in seinem Garten einen kleinen Wall daraus geformt. Und der blühte schließlich wie von selbst und zog Insekten an.

Ganz einfach: An einen umfunktionierten Kaugummiautomaten gibt es geeignetes Saatgut für die eigene Weide. © Franitza

Das muntere Treiben der Natur habe ihn fasziniert, sagt Itzin – und ihm die Augen für das Thema geöffnet. Wenn man etwa ein bestimmtes Hobby habe, gibt er einen Vergleich, gehe man mit anderen Augen durch die Welt: Bestimmte Dinge fallen einem plötzlich auf, die vorher unbemerkt geblieben waren. So sei das auch bei ihm gewesen. Mit der Zeit sei er auf immer mehr gleichgesinnte Insekten- und Bienenfreunde gestoßen, Menschen, die Bienenwiesen anlegen und auch Saat für die entsprechenden Wiesen besorgen und verteilen.

Mittlerweile sei daraus ein regelrechtes Netzwerk geworden. So sei er auf einen gleichgesinnten Bienen-Freund aus dem Landkreis Osnabrück gestoßen, der inzwischen 250 solcher Flächen angelegt hat. Auch habe er Kontakt zu dem Projekt „Bienenretter“ in Frankfurt aufgenommen. Von dort bezieht er auch die zertifizierten Samen für die Blühwiesen. Interessierte können diese in kleinen Kapseln an einem umfunktionierten Kaugummiautomaten, den Itzin an einem Gebäude an der Wiese angebracht hat, für einen Euro kaufen. Von dem Geld kauft er neue Kapseln und spendet einen Teil an das Projekt. Die Blühmischungen bestehen aus für die Region passenden Samen. Dazu gehören Duftresede, Buschwinden, Schleierkraut, Goldmohn, Roten und Blauen Lein, Kornblumen, Ringelblumen, Schmuckkörbchen, Seifenkraut, Sonnenblumen und Moldawische Melisse.

Ein Schild an der Straße weist auf das Areal hin. © Franitza

Am morgigen Samstag, dem „Weltbienentag“, wartet Itzin von 15 bis 17 Uhr an der Blühwiese – auf dem benachbarten Gelände der „Werkstatt für Kunst und Design“ – auf Interessierte und erläutert das Projekt. Dann werde er 40 Pakete mit Blühmischungen für insgesamt rund 600 Quadratmeter dabei haben und – so lange der Vorrat reicht – verschenken. „Wenn alle ein wenig tun, ist das besser, als wenn man nichts macht“, ist Itzin überzeugt. Das Stück Land in Tweelbäke, das bereits gegrubbert wurde und auf dem schon einige Obstbäume gepflanzt worden sind, soll nach Möglichkeit nicht das Einzige in der Gemeinde Hatten bleiben, verrät Itzin abschließend. Bei der jetzigen Fläche habe ihn der Naturschutzbund Hatten mit der Spende von einem Kilo Blühmischung unterstützt. Bevor er aber überhaupt hat tätig werden dürfen, musste der Landkreis „grünes Licht“ für den nötigen Grünlandumbruch geben.