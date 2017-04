36-Jährige gerät in Straßengraben 

Hatten - Eine Autofahrerin ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Hatten von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. An der Erklärung der Frau hatte die Polizei jedoch Zweifel.

Wie die Beamten mitteilten, fuhr die 36-Jährige aus Oldenburg mit ihrem Wagen in Richtung Kirchhatten, als sie nach rechts in den Straßengraben geriet. Die Fahrerin erklärte, dass sie einem Tier habe ausweichen müssen. Die alarmierte Polizei Wardenburg musste an dieser Version jedoch Zweifel haben, da die Frau mit 2,95 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Frau wird vermutlich länger auf ihren Führerschein verzichten müssen.

Rubriklistenbild: © dpa