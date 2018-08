Baumkrone bricht ab

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Sandkrug / Straße eine Stunde lang gesperrt

+ Mit der aus Oldenburg angeforderten Drehleiter gelang es den Einsatzkräften, die in sich verhakten Baumkronen zu trennen. J Foto: Nirwing

Tweelbäke - Vermutlich durch die Windböen, die in den vergangenen Tagen in Folge der kurzen Gewitter immer wieder herrschten, ist eine Baumkrone am Borchersweg in Tweelbäke abgebrochen. Wie die Feuerwehr Sandkrug berichtet, war Dienstagnacht zunächst ein großer, heruntergefallener Ast aufgefallen. Er blockierte die Straße halbseitig. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte um 23.13 Uhr per Funkmeldeempfänger.