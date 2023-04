Baum fällt auf Autobahn - drei Fahrzeuge verunglückt

+ © imago/Symbolbild Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Hatten – Aufgrund von Windböen ist am Samstag gegen 17.10 Uhr ein Baum auf die Autobahn 28 gestürzt. Dadurch kam es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen.

Der Baum fiel im Bereich Altmoorhausen (Gemeinde Hatten) auf die Fahrbahn in Richtung Oldenburg. Drei Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise entstanden nur geringe Sachschäden an den Autos, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen habe den Stamm zersägt und von der Autobahn entfernt.