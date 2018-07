Beim Linksabbiegen

Munderloh - Beim Linksabbiegen auf die Autobahn an der Anschlussstelle Hatten hat ein Autofahrer (40) aus Friesoythe, der auf der Munderloher Straße in Richtung Altmoorhausen unterwegs war, am Freitag um 19.25 Uhr einen Motorradfahrer (61) aus Lemförde übersehen.