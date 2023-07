„Bild der Schwiegermutter kann Schlaf stören“ – Geomantin gibt Einblicke in ihre Arbeit

Von: Marten Vorwerk

Thale Wiechmann sucht mit einer Schleifenrute in ihrem Garten nach Wasseradern. © vorwerk

Die Geomantin und Rutengängerin Thale Wiechmann aus Hatterwüsting spricht über Auswirkungen von bestimmten Umwelteinflüssen auf unsere Gesundheit

Hatten – Thale Wiechmann geht mit einer Schleifenrute durch ein Zimmer ihres Hauses. „Ich weiß, dass hier drunter eine Wasserader ist. Die Rute wird gleich ausschlagen“, erzählt sie. Wenige Sekunden später bewahrheitet sich die Vorahnung. Die Rute wippt kurz nach unten. Ein paar Minuten später wiederholt Wiechmann den Prozess in ihrem Garten. Die 59-Jährige ist Geomantin (kann Besonderheiten der Erde aufspüren) und Rutengängerin, seit kurzer Zeit auch Rutengänger-Meisterin – eine der wenigen im Landkreis Oldenburg, wie sie sagt.

„Ich werde häufig angerufen, zum Beispiel, wenn Menschen ein Haus bauen wollen. Als Rutengängerin schaue ich mir das Grundstück an und untersuche es auf Störfaktoren, wie Wasseradern, Erdmagnetlinien oder Elektrosmog“, sagt Wiechmann. Das teste sie mit Schleifenruten oder anderen Messgeräten. „Bei störungsfreien Gebieten kann dort dann das Schlafzimmer geplant werden. Dort brauchst du auch energetische Ruhe. In anderen Zimmern sieht das wieder anders aus“, so Wiechmann.

Rote Farbe gehört nicht ins Schlafzimmer

Als Geomantin sei sie gefragt, wenn Menschen gesundheitliche Probleme haben. „Diese könnten durch Schlafprobleme auftreten. Viele wissen nicht, wo diese Schlafprobleme herkommen. Es gibt da ganz unterschiedliche Beispiele“, sagt die Geomantin. „Die Wand im Schlafzimmer sollte zum Beispiel nicht rot gestrichen sein. Rot ist Feuer, Energie – das gehört in andere Räume“, erklärt Wiechmann. Eher kühlere Farben seien von Vorteil. Auch ein Bild der Schwiegermutter oder Kakteen seien nicht für das Schlafzimmer geeignet. Das habe eine „andere Energie“, die den Schlaf stören könnte. Ein Wecker, der mit einem Stromkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, verbreite Elektro-Smog. Auch dadurch könnten Krankheiten entstehen, da der Smog zu Zellirritationen und Pulsfrequenzveränderungen führen könne, sagt sie.

Schlaf kann „durch Bild der Schwiegermutter oder Kakteen im Schlafzimmer gestört werden“

Von ihren Kunden bekomme Wiechmann immer wieder positive Rückmeldungen darüber, dass ihre Expertise geholfen habe. Dass das alles nur „Hokuspokus“ sei, davon habe sie aus ihrem Umfeld nicht gehört. Etwa drei Aufträge pro Woche hat die 59-Jährige bezüglich ihrer Arbeit als Geomantin und Rutengängerin. „Viel mehr ist kaum möglich, weil die Arbeit psychisch und physisch anstrengend ist“, sagt sie.

Die Geomantie sei eine sehr alte Disziplin. „Städte wurden früher zum Beispiel geomantisch aufgebaut. An Wildeshausen ist das noch gut zu erkennen. Es gab Gründe, warum die Stadttore dort und der Marktplatz dort erbaut wurden. Alles sollte Ordnung haben“, sagt Wiechmann. Beim Neubau von Häusern gebe es ebenfalls bestimmte Ordnungen. „Es gibt Situationen, wo man einfach nicht baut, beispielsweise auf einem ehemaligen Friedhof, weil dort die Information von Tod verankert ist“, betont die Rutengänger-Meisterin. Sie ist in Hatten bei Rainer Müller, „dem Experten schlechthin auf diesem Gebiet“, ausgebildet worden.

Wiechmann war schon früher als Spurenleserin aktiv

Schon als Kind nahm Wiechmann viel über das „Fühlen“ wahr. „Ich bin sehr naturnah aufgewachsen. Ich habe mit meinem Opa Vogelstimmen bestimmt oder Spuren gelesen. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum hier Tierspuren sind und dort nicht oder warum dort Pflanzen wachsen und hier nicht“, blickt sie zurück. Irgendwann, als junge Frau, habe sie von Geomantie gehört und viel darüber gelesen. Durch eine Krankheit innerhalb ihrer Familie sei sie auf das Thema Rutengänger gestoßen und war „fasziniert“. Dennoch arbeitete sie erst jahrzehntelang als Naturkostfachberaterin in einem Bioladen und teilzeitselbstständig als ganzheitliche Gesundheitspraktikerin.

„Ich bin erst vor vier Jahren dazu gekommen, die Geomantie und Rutengängerlehre so richtig in Angriff zu nehmen“, erzählt Wiechmann. Neun Unterrichtseinheiten, inklusive vorheriger Einsteigerseminare und einer Facharbeit, sowie Prüfungen musste sie bewältigen, um den Titel „Rutengänger-Meisterin“ zu erhalten. Die Geomantie-Ausbildung sei ähnlich verlaufen.

„Als ich das erste Mal eine Rute in der Hand hatte, dachte ich, das klappt nie, dass sie ausschlägt, weil ich zu sehr mit meinem Verstand dabei war. Es braucht viel Übung und Praxis, um das zu lernen“, weiß Wiechmann. Ausschließlich von der Arbeit als Geomantin und Rutengängerin kann sie nicht leben, wie sie sagt. Deswegen ist sie weiterhin als ganzheitliche Gesundheitspraktikerin aktiv. Zudem arbeitet sie im Verkauf beim Bäcker Meyer Mönchhof in Hatten.

Seminare und Kurse bei Wiechmann

Wiechmann bietet verschiedene Geomantie- und seit diesem Jahr auch Rutengängerseminare an. Im Internet unter www.thales-lebensfreude.de können sich Interessierte informieren. Wiechmann erklärt: „Wenn sich Leute wirklich davon faszinieren lassen, habe ich es selten erlebt, dass sie dieses bei mir erlernte Wissen nicht selber genutzt hätten.“