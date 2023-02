40.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Vier Verletzte und 40.000 Schaden gab es bei einem Unfall am Mittwoch in der Gemeinde Hatten.

Vier Personen wurden am Mittwochbei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Oldenburger mit einem Seat den Grenzweg. Den Borchersweg wollte er geradeaus überqueren, um die Fahrt in Richtung „Streeker Trift“ fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 36-Jährigen aus der Gemeinde Hatten, der den Borchersweg mit einem Audi in Richtung Sandkrug befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Der 36-Jährige und zwei mitfahrende Mädchen im Alter von acht und zwölf Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Auch der 51-Jährige klagte über Schmerzen, wollte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf ungefähr 40.000 Euro beziffert.

11.000 Euro Schaden nach Unfall in Hatten

Zwei Personen wurden am Mittwochgegen 14.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Kirchhatten leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten mit einem Kleinwagen die Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg. Am Ortsausgang von Kirchhatten wollte er nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen, musste aber aufgrund von Gegenverkehrs halten. Ihm folgte eine 46-jährige Oldenburgerin, die das stehende Fahrzeuge vor ihr zu spät erkannte und mit einem VW auf den Kleinwagen auffuhr.

Beide Personen klagten nach dem Auffahrunfall über Schmerzen. An ihren Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

90-jährige Radfahrerin angefahren

Eine 90-jährige Radfahrerin aus Wildeshausen wurde am Dienstag gegen 15.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen angefahren und leicht verletzt.

Die Frau befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Glaner Straße. Ihre Vorfahrt wurde von einem 26-Jährigen aus Wildeshausen missachtet, der mit einem Kleinwagen von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte.

Die Radfahrerin kam nach dem Zusammenstoß mit dem Auto zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Sachschäden blieben gering.