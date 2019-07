20 000 Festivalgäste erwartet

„Tabularaaza“: Aus einer „Schnapsidee“ wird eine riesige Musikveranstaltung

Wiemerslande – So schön das Oldenburger Land auch ist – große Festivals mit bekannten Bands und Interpreten gibt es hier nicht – ob Hurricane oder Deichbrand: Die Musik spielt buchstäblich in anderen Regionen. Die einfachste Lösung sei dann doch, selbst eines zu machen, dachten sich Musiker Jan Meiners und sein Nachbar, Landwirt Hinrich Meyer: mit einer kleinen Bühne, Freunden, Bekannten und Musikerkollegen und auf einem abgeernteten Feld in der Gemeinde Hatten. „Das war eine Schnapsidee“, berichtet der 32-jährige Meiners. Und die wuchs und wuchs und wurde größer und größer: Jetzt erwarten er und seine Mitstreiter am Sonnabend, 3. August, bis zu 20 000 Festivalbesucher beim eintägigen „Tabularaaza“ bei Wiemerslande. Mit dabei sind unter anderem international gefragte Künstler wie Paul van Dyk, oder aus den deutschen Charts bekannte Rapper wie „Kool Savas“, aber auch 90er-Jahre-Ikonen, wie „Captain Jack“, die „Rednex“ oder Haddaway sowie Größen der elektronischen Musik wie „Neelix“, „Moonbootica“ oder die „Housedestroyer“. Wie kommt ein noch unbekannter Veranstalter an solche Interpreten heran – und vor allem: Wie bekommt man sie auf ein Feld bei Oldenburg? „Das läuft alles über ,Vitamin B‘ – und viel Glück!“, sagt Meiners und lacht. Das komplette Line-Up besteht aus 57 durchaus namhaften Acts und DJs. Paul van Dyk spiele in diesem Sommer lediglich drei Shows in Deutschland, „und eine davon bei uns“, freut sich der Sandkruger. Auf insgesamt sechs Bühnen wird jeweils ein Musikgenre (Electronic, Urban, Rock, 90er, Tech, und „Garden of Goa“) geboten. Zwei Jahre seien von der ersten Planung bis heute vergangen, schildert Meiners weiter, die Vorbereitungen seien inzwischen längst ein Vollzeit-Job geworden. In diesen Tagen beginnt der dreiwöchige Aufbau des Geländes, das inklusive der Parkplätze neun Hektar umfasst. Die eigentliche Fläche sei abgeerntet, gemulcht und gewalzt.