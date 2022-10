1.000 Liter Diesel aus Sattelzugmaschinen gestohlen

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen stahlen bislang unbekannte Täter 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus zwei parkenden Sattelzugmaschinen.

Die Täter brachen hierbei laut Polizeibericht die mit Schlössern gesicherten Tanks der Sattelzugmaschinen auf und pumpten den darin befindlichen Dieselkraftstoff ab.

Die beiden Laster waren auf dem Autobahnparkplatz „Cappeln Hagelage-West“, der sich auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück befindet, abgestellt worden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf etwa 2.100 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen:

Endstation Straßengraben hieß es am Donnerstag gegen 20.40 Uhr für einen Dötlinger Autofahrer in der Gemeinde Hatten. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 59-jähriger Mann aus Oldenburg, mit seinem Auto von der Hatter Landstraße nach links auf ein Grundstück abzubiegen und verlangsamte hierfür seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 53-jähriger Mann aus der Gemeinde Dötlingen bemerkte den langsam vorausfahrenden Wagen und setzte zum Überholen an. In diesem Moment setzte der Oldenburger den Blinker und begann mit seinem Abbiegevorgang.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der Wagen des Dötlingers in einem angrenzenden Graben landete. Der Unfallverursacher sowie der 53-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Alle Personen wurden vor Ort durch Angehörige des Rettungsdienstes versorgt und anschließend zur weiteren Überprüfung in umliegende Kliniken gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 13.500 Euro geschätzt.

Polizeibeamte kontrollieren mutmaßliche Zigarettendiebe

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn sind vermutlich zwei Zigarettenautomatenknackern auf die Spur gekommen. In ihrem Auto fanden sich unter anderem ein Trennschleifer und Zigaretten im Wert von 4.000 Euro.

Die Polizisten kontrollierten am Dienstag gegen 14 Uhr einen Wagen, der auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs und mit zwei Männern besetzt war. Sie stoppten das Auto auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude.

Der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Georgien, konnte weder einen Führerschein noch Dokumente aushändigen, mit denen er seinen berechtigten Aufenthalt im Bundesgebiet nachweisen konnte. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen 30-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Leer.

Trennschleifer im Kofferraum

Beide Männer machten widersprüchliche Angaben zum Zweck der Fahrt. Sie wurden aufgefordert, den Kofferraum zu öffnen und unter anderem mitzuführendes Erste-Hilfe-Material vorzuzeigen. Dabei entdeckten die Polizisten vier Taschen, die mit losen Zigarettenschachteln gefüllt waren. Unterhalb der Kofferraumabdeckung befand sich ein Trennschleifer.

„Der Verdacht lag nah, dass die Tabakwaren aus Diebstählen stammen könnten“, so die Polizeipressestelle in einer Mitteilung.

Wohnung und Autos durchsucht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Durchsuchung der Personen, des Autos und der Wohnung im Landkreis Leer angeordnet. Insgesamt fanden sich im Auto sowie in den Taschen 463 Zigarettenschachteln im Wert von fast 4.000 Euro, Werkzeuge zur möglichen Tatausführung, Mobiltelefone und fast 1.500 Euro Bargeld. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte der Polizei Leer weiteres mögliches Diebesgut.

Die Ermittlungen zur Herkunft der beschlagnahmten Güter dauern an. Gegen beide Männer ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet worden. Der 27-Jährige wird sich zusätzlich noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Aufenthalts verantworten müssen.