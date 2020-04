Dem Zyklon gerade noch entgangen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die Zeit der Ungewissheit, des Wartens und Bangens ist für Sabine und Klaus Budzin vorbei. Überglücklich konnten sie ihre Tochter Elena, die wegen der Coronakrise auf den Fidschis „gestrandet“ war, am Gründonnerstagabend wieder in die Arme schließen. Damit ging ein Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland mit Insel-Abstecher zwar vorzeitig, aber letztlich glücklich für die junge Harpstedterin zu Ende.

Die ganze Aktion der Rückholung habe sich, wie die 19-Jährige berichtet, schwierig gestaltet. „Das war eine ziemlich nervenaufreibende Angelegenheit“, stimmen ihre Eltern uneingeschränkt zu. Der Botschaft in Wellington/Neuseeland bescheinigen sie, „sich sehr gut gekümmert“ zu haben. Von dort sei allerdings Mitte vorletzter Woche zunächst mitgeteilt worden, an einer Lösung werde gearbeitet; Elena und andere „Gestrandete“ müssten sich aber auf weitere 14 Tage bis zum Abflug einstellen. Für die Eltern klang das keineswegs nach einer guten, sondern eher nach einer schockierenden Nachricht.

Doch dann sei plötzlich alles ganz schnell gegangen. Vor einer Woche habe die Botschaft in Wellington für den Tag darauf, den 7. April, den Rückflug gen Deutschland angekündigt. „Details sollten folgen. Die Urlauber sollten sich abreisebereit halten. Die Details folgten erst in der Nacht auf Dienstag. Und dann ging es auch schon los“, erinnern sich die Budzins.

Zusammen mit weiteren Europäern, die auf den Fidschi-Inseln feststeckten, bestieg Elena am Dienstag um 7.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in Nadi eine Maschine der Fiji Airways, die sie zunächst ins australische Brisbane beförderte. „Dort gab es eine Zwischenübernachtung im Hotel. Die Zimmer durften nicht verlassen werden. Die Leute vor Ort bestanden alle aus freiwilligen deutschen Helfern und waren sehr nett“, erzählt die 19-jährige Harpstedterin.

Tags darauf flog sie mit Qatar Airways weiter über Doha nach München, wo sie am Gründonnerstagmorgen ankam. Die Mutter einer Freundin nahm sie vom Flughafen im Wagen mit. Für die lange Fahrt bedurfte es einer Genehmigung des Gesundheitsamtes.

„Wir haben Elena dann bei der Freundin abgeholt“, berichten Sabine und Klaus Budzin. Nach sage und schreibe 61 Stunden Heimreise sei ihre Tochter endlich wieder zu Hause gewesen. Dass sie trotz der langen Zeit der Trennung von ihrer Familie derzeit wegen der Pandemie weder ihre Oma noch ihren Opa in die Arme nehmen darf, empfinde sie schon als schlimm. Andererseits habe sie großes Glück im Unglück gehabt – und die Fidschis gerade noch rechtzeitig vor einem Unwetter verlassen. In der Nacht auf Mittwoch habe nämlich der Zyklon „Harold“ die Inseln getroffen und dort schwere Schäden und Überflutungen hinterlassen. Stromausfall sei eine weitere Folge gewesen.

Zuletzt hatte die Work-and-Travel-Touristin aus Harpstedt ihren Abstecher auf die Fidschi-Inseln ohnehin nicht mehr als Urlaub empfunden. Die Stadt Nadi sei sehr voll gewesen, zumal es noch keine Ausgangssperre gab, sagt sie. Elena verließ ihr Apartment nur noch für Lebensmitteleinkäufe, um nicht Gefahr zu laufen, sich mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 anzustecken. „Mit Corona-Befund hätte sie den Flieger nicht besteigen dürfen – daher diese Selbstisolation“, erzählen ihre Eltern.

„Dazu kommen finanzielle Verluste, die unsere Tochter erlitten hat. Zwei gebuchte und bereits bezahlte Überseeflüge finden nicht mehr statt. In Neuseeland hatte Elena mit zwei Freundinnen ein Auto gekauft. Den Wagen wollten alle drei vor ihrer Abreise wieder verkaufen. Er steht nun auf einem gebuchten Parkplatz in Auckland am Flughafen. Wie wir dieses Problem lösen, wissen wir noch gar nicht genau“, gestehen Sabine und Klaus Budzin.

Sehr beeindruckt habe sie indes die logistische Leistung der Bundesregierung. Um die Rückholflüge für „Gestrandete“ zu organisieren, darunter allein 12 000 Deutsche in Neuseeland und auf den pazifischen Inseln, „arbeiten im Auswärtigen Amt 50 Leute rund um die Uhr in Schichten“. Dank zollen die Budzins ebenso der Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag und ihrem Team – besonders Mitarbeiterin Laila Abdallah. „Sie hat persönlich Kontakt zu Elena und ihren Freunden gehalten, was eine große Stütze bedeutete. Außerdem bestand persönlicher Kontakt zu Petra Butler aus der Botschaft in Wellington, die jede Nacht die ,Gestrandeten' mit neuesten Infos zur Lage versorgte. Auch die fidschianische Konsularin hat sich sehr eingesetzt, obwohl sie gerade selbst festhängt – hier in Deutschland.“

Elena muss nun erst einmal für 14 Tage in Quarantäne. „Aber das ist das kleinste Übel. Sie freut sich auf einen gefüllten Kühlschrank“, sagen die Eltern schmunzelnd.