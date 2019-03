Zwei Verletzte nach Unfall

Feuerwehrkräfte im Einsatz / Ersthelfer befreien Autoinsassen

+ Auf der Berme blieb der von der Fahrbahn abgekommene Wagen liegen. Foto: Bahrs

Groß Ippener/Wildeshausen – Schwere Verletzungen haben eine 68-Jährige aus Hanau und ihr Beifahrer (69) am Sonnabend gegen 11 Uhr bei einem Unfall erlitten, der sich auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück ereignete. Der Wagen, in dem die beiden Insassen saßen, war nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum gegen zwei Bäume geprallt. Im weiteren Verlauf drehte sich das Auto um 180 Grad auf der Berme und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Böschung stehen.