Gleich zwei Unfälle in Ippener: Hoher Schaden

Gleich zwei Unfälle in Groß Ippener musste die Polizei aufnehmen. © -

Groß Ippener – Ein Verletzer und mindestens 70.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz gleich zweier Unfälle in Groß Ippener vom Dienstag.

Beim Abbiegen von der Straße „Am Gewerbegebiet“ auf die Dorfstraße (L 776) in Groß Ippener hat am Dienstag gegen 16 Uhr ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer polnischer Herkunft die Vorfahrt eines 75-jährigen Delmenhorsters missachtet, der die L 776 in Richtung Delmenhorst befuhr. Die beiden Autos kollidierten. Der 75-Jährige kam laut Polizei anschließend mit dem Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum sowie einen Metallzaun.

Er erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzte die Gesamtschadenshöhe auf ungefähr 20.000 Euro.

Auf mindestens 50.000 Euro schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener entstanden ist. Eine 17-jährige Jugendliche aus Stuhr hatte mit einem Traktor die Siekstraße in Richtung Groß Mackenstedt befahren, als sie zwischen dem Mühlenweg und der Straße „Im Schafsiek“ einem Reh ausweichen musste. Als Folge des Lenkmanövers kam der Schlepper nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Die 17-Jährige blieb nach Angaben der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch unverletzt. Der Traktor sei indes nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit gewesen.