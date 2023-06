Zwei Schwerverletzte und 45.000 Euro Schaden bei Unfall in Colnrade

Von: Dierk Rohdenburg

Einen schweren Unfall in Colnrade musste die Polizei am Donnerstagabend aufnehmen. © Fotostan/K. Schmitt/imago (Symbolbild)

Colnrade – Zwei schwer verletzte Frauen, ein leicht verletztes Mädchen (7) und rund 45.000 Euro Blechschaden – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag um 19.15 Uhr in Colnrade.

Nach Polizeiangaben war eine 44-jährige Frau aus Stolzenau in Richtung Holtorf mit ihrem Audi beim Durchfahren einer Linkskurve auf der Hauptstraße in den Gegenverkehr geraten.

Der Wagen prallte mit dem Opel einer Wildeshauserin (34) zusammen, ehe beide Autos stark demoliert von der Fahrbahn abkamen. Beide Fahrerinnen blieben trotz ihrer Verletzungen ansprechbar. Im Opel erlitt die siebenjährige Tochter der Wildeshauserin leichte Blessuren. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 31. Mai, ein hochwertiges Oldtimer-Cabriolet in Bookholzberg (Gemeinde Ganderkesee) entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Mercedes 560 SL um 19 Uhr an der Straße „Am Zollbaum“ in Höhe Dorfstraße. Als er um 19:45 Uhr zurückkehrte, befand sich der Oldtimer nicht mehr am Abstellort. Da der Wagen nicht abgeschleppt wurde, muss von einem Diebstahl ausgegangen werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Leichtverletzter in Ahlhorn

Eine Person wurde am Donnerstag, 1. Juni, 7:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bramsche mit einem Kleintransporter die Schulstraße in Richtung Wildeshauser Straße. An der Einmündung zur Schubertstraße missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen aus Großenkneten, der mit einem VW in die Schulstraße einfahren wollte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann aus Großenkneten leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Der Kleintransporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.500 Euro.