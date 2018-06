„Zwei von hier“ unter den Absolventen

Ausbildung zum Betriebsleiter gemeistert

+ © Angela Cantrup Jonas Evers (links) und Christoph Eiskamp zählten zu den Absolventen der Betriebsleiterausbildung. © Angela Cantrup

Harpstedt/Köhren/Celle - Die Absolventen des Jahrgangs 2017/18 hat am Donnerstag die Fachschule Agrarwirtschaft der Celler Albrecht-Thaer-Schule in einem feierlichen Rahmen im Ringhotel „Celler Tor“ in Groß Hehlen verabschiedet.