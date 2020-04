Zuversicht spricht aus der „Regenbogen-Botschaft“ der Blaulichtbande: „Alles wird gut“

Harpstedt - Der Regenbogen gilt als Symbol für Harmonie, Ganzheitlichkeit, Naturschutz sowie als Zeichen der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er strahlt ebenso Zuversicht und Hoffnung aus. Das passt gut zu den Sehnsüchten vieler Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie. Von daher verwundert es nicht, dass sich Mädchen, Jungen und Betreuungskräfte aus der Blaulichtbande, der Kinderfeuerwehr der Samtgemeinde Harpstedt, dieses Motiv ausgesucht und es gemalt haben. Der ergänzende Schriftzug „Alles wird gut“ unterstreicht in den selbst kreierten Kunstwerken die optimistisch stimmende Botschaft. Der Hinweis „Wir bleiben zuhause“ bekräftigt wiederum die Notwendigkeit, wegen der Gefahr der schnellen Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Gleichwohl hofft die Blaulichtbande, dass bald ein bisschen Normalität zurückkehren möge und in nicht mehr ferner Zukunft wieder gemeinsame Aktivitäten der Kinderfeuerwehr möglich sein werden. Collage: I. Jarren