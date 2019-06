Zusätzliche Alarmierungsform für Feuerwehrkameraden mit rettungsdienstlicher Ausbildung

Harpstedt - Seit gut einer Woche kann die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt auf eine zusätzliche Form der Alarmierung für solche Feuerwehrleute zurückgreifen, die eine rettungsdienstliche Ausbildung absolviert haben. „Sobald in Harpstedt ein Mensch reanimiert werden muss und der nächste Rettungswagen aus größerer Entfernung kommt, wird der Reanimationsalarm auf den digitalen Funkmeldeempfängern der entsprechenden Feuerwehrleute ausgelöst“, erläutert Jannik Stiller. Das sei im Interesse einer raschen Hilfe. Und auf Schnelligkeit komme es im Notfall bekanntlich an: „Damit eine hohe Überlebenschance garantiert werden kann, muss die Herz-Lungen-Wiederbelebung frühzeitig eingeleitet werden. Die Leitstelle erklärt dem Anrufer, wie er vorzugehen hat. Währenddessen erfolgt die Alarmierung eines Rettungswagens, eines Notarztes sowie der Feuerwehr, falls der Rettungswagen eine längere Anfahrt hat – oder zur Unterstützung bei der Reanimation.“ Die Ersthelfer der Feuerwehr bringen dann einen automatisierten externen Defibrillator (AED) und rettungsdienstliche Materialien, etwa einen Beatmungsbeutel, mit zur Einsatzstelle. Im Vorfeld hatte Maximilian Oebker die Helfer in den Umgang mit „Defi“ und Rettungstasche eingewiesen. Insgesamt verfügt die Feuerwehr Harpstedt über neun rettungsdienstlich qualifizierte Mitglieder, die im Notfall schnelle und adäquate Hilfe leisten können, darunter Maximilian Oebker, Klaus Stiller, Christoph Windhusen, Malte Kasch, Malte Siemer und Jannik Stiller (von links).