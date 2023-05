Zum Tag des Wanderns – Harpstedter verraten ihre Lieblingsrouten

Von: Tanja Schneider

Bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund: Über die Ozeanbrücke bei Klein Amerika sind schon so einige Wanderer gelaufen. Archi Bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund: Über die Ozeanbrücke bei Klein Amerika sind schon so einige Wanderer gelaufen. Archi © Ru

Harpstedt-Kenner informieren zum Tag des Wanderns in Gesprächen mit unserer Zeitung über ihre Lieblingsrouten durch die Samtgemeinde.

Harpstedt – Das Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Ob hoch im Gebirge, entlang eines Küstenweges oder über einen der unzähligen Waldpfade – überall lassen sich während eines Spazierganges die Ruhe und Schönheiten der Natur genießen sowie kleine Sehenswürdigkeiten und urige Einkehrgelegenheiten entdecken. Auch rund um Harpstedt gibt es eine Vielzahl an abwechslungsreichen Routen. Anlässlich des morgigen Tags des Wanderns verraten Kenner der Samtgemeinde ihre liebsten Touren.

Den Harpstedter Süd-Osten empfiehlt Klaus Meyer. Der Bremer ist besser bekannt als „Wanderklaus“. Unter diesem Namen betreibt er seit Jahren einen Blog, in dem er von seinen Wanderungen, jeweils mit Fotos und ausführlicher Streckenbeschreibung, berichtet. Zudem bietet er geführte Touren an. Im August ist im Droste Verlag sein Buch „Wandern für die Seele: In und um Bremen“ erschienen, das 20 Touren empfiehlt – darunter auch einen etwa acht Kilometer langen Rundweg zur Ozeanbrücke nördlich von Harpstedt. Sein Motto lautet: „Zum Wandern muss es nicht immer ins Gebirge gehen. Auch das flache Land bietet schöne Ziele.“ Eines davon sei der Harpstedter Süd-Osten mit seinen dichten Wäldern und dem Brammer Moor. Die Region sei zwar unbekannter als das Gebiet zwischen Horstedt und Dünsen, das die meisten Wanderer locke. Ein Besuch lohne aber in jedem Fall.

Das Brammer Moor in Harpstedts Süden

Südlich von Harpstedt führen Wanderrouten durch dichte Wälder und das Naturschutzgebiet Brammer mit seinen Brunnen und Seen. © Schneider/Archivfoto: Bokelmann

Meyer hat eine 20 Kilometer lange Rundtour ausgearbeitet, die sich auch gut abkürzen lasse. Dann sei die Strecke nicht einmal halb so lang. Start und Ziel ist das Freibad, wo Auswärtige gut parken könnten. Von dort geht es zunächst zum Harpstedter Friedhof, hinter dem die Route in den Wald führt. Lichtungen, Feldwege und Wälder wechseln sich nun ab. Die Wanderer passieren den einsam gelegenen Meyerholzhof. Wer die lange Strecke wählt, läuft an Klein Hollwedel vorbei in Richtung Süden, vorbei an der Ruine einer Fernmeldeeinrichtung und in einem Bogen nach Brammer. Wer abkürzen möchte, steuert nach dem Meyerholzhof den Börderweg an. Eine Abzweigung führt wieder in den Wald und in das Naturschutzgebiet Brammer. Am Wegesrand sind, wie Meyer es beschreibt, in regelmäßigen Abständen Brunnen zu sehen. Schließlich ist dort das Wasserschutzgebiet. An den Seen vorbei geht es über die Landesstraße und durch den Wald zurück zum Freibad. Unterwegs gibt es noch einen Hinweis auf die Überreste einer frühgeschichtlichen Befestigung aus dem 10./11. Jahrhundert. Die detaillierte Tourenbeschreibung finden Interessierte im Internet unter www.wanderklaus.de.

Entlang der Delme bis nach Horstedt

Das Brammer Moor kann auch Erika Pflugradt von den Harpstedter Wanderfreunden empfehlen. „Es ist wunderschön dort“, sagt sie. Ihr Favorit ist dennoch die Harpstedt-Horstedt-Runde an der Delme, die unter anderem über die bekannte Ozeanbrücke führt. „Die sind wir natürlich auch schon mit den Wanderfreunden gelaufen“, berichtet Pflugradt.

Der Rundkurs umfasst etwa zehn Kilometer und startet hinter dem Restaurant „Zur Wasserburg“ in Harpstedt. Der Weg führt in den Wald nördlich von Harpstedt, an der Mooshütte vorbei und parallel zur Delme bis zur etwa 170 Meter langen Ozeanbrücke. Über schmale Pfade geht es weiter in Richtung Horstedt, vorbei an einem Platz, der für Pflugradt der persönliche Höhepunkt der Route ist. „Dort steht eine Bank, von der aus man einen besonders schönen Blick über das Tal hat“, schwärmt die Harpstedterin. Kurz vor Horstedt passieren die Wanderer die Delme und laufen über Stiftenhöfte und Klein Amerika zurück zur Ozeanbrücke und von dort über Waldwege zum Ausgangspunkt. Eine Wegbeschreibung gibt es unter anderem unter www.wikiloc.com/routen-wandern/harpstedt-horstedt-runde-an-der-delme-62792861.

Gut ausgeschilderter Delmepfad

Das Beste von Meyers und Pflugradts empfohlenen Touren verbindet der vom Naturpark Wildeshauser Geest ausgewiesene und gut ausgeschilderte, 15,6 Kilometer lange Delmepfad. Vom Parkplatz „Tielingskamp“ aus geht es am Amtshof des Fleckens und der „Wasserburg“ vorbei auf die Harpstedt-Horstedt-Route bis zur Ozeanbrücke. Ein Stückchen weiter nördlich biegen die Wanderer dann aber nach rechts in Richtung Dünsen ab und laufen über teils schmale Waldpfade und Forstwege über die Gleise des Bahnhofs der Museumseisenbahn „Jan Harpstedt“ bis nach Dünsen. Vorbei an Höfen und Feldern geht es bis zum Brammer Moor. Infos finden Interessierte im Internet unter www.wildesgeest.de.