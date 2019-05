Zugesagter Glasfaseranschluss kommt nicht

Groß Köhren – Im Zuge des Breitbandausbaus im Landkreis Oldenburg bekam Holger Körner einen Glasfaseranschluss von der EWE zugesichert. Er verließ sich fest auf das Versprechen. Das aber ging gründlich in die Hose. Der Groß Köhrener erhielt jetzt die Mitteilung, sein Grundstück werde gar nicht mehr berücksichtigt. Und offenbar, so vermutet Körner, sei der Anschluss des Hauses Groß Köhren 21, das er bewohnt, auch gar nicht geplant gewesen. Die EWE hat sich inzwischen für den ärgerlichen Fauxpas entschuldigt.

Am 23. April hatte Körner einen Auftrag für einen Glasfaser-Internetzugang (GigaGlas) unterschrieben. „Der Teamleiter des Standorts Bremen von der EWE Direkt GmbH war persönlich bei mir im Hause und hat die Vertragsbestandteile mit mir besprochen“, erinnert er sich. Den ersehnten Anschluss bekam er für dieses Frühjahr in Aussicht gestellt. Um ja nicht „den Startschuss zu verpassen“, vollzog Körner schon im Oktober 2018 den Anbieterwechsel zur EWE. Seither habe er sich mit „DSL 2000 maximal“ herumärgern müssen. Vorher, noch unter dem alten Anbieter, konnte er das Internet zumindest mit halbwegs brauchbaren Datenübertragungsgeschwindigkeiten nutzen. „Ich hatte einen Anschluss bei der Telekom als Hybrid-Variante mit 18 Mbit“, sagt er. Den habe er „in hoffnungsvoller Erwartung aber leider zu früh gekündigt“.

Als die Tiefbauarbeiten in seiner Nachbarschaft abgeschlossen waren, tat sich bei Körner immer noch nichts. Mehrfach bekam er nach eigenem Bekunden versichert, auch er werde angeschlossen; nur stehe der genaue Zeitpunkt noch nicht fest. Der erwähnte Teamleiter habe sich um die Klärung der Angelegenheit kümmern wollen. Zwischenzeitlich misstrauisch geworden, wandte sich Körner an die EWE TEL. Dann erhielt er die ernüchternde Nachricht...

Mathias Radowski, bei der EWE für die Konzernkommunikation zuständig, bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, Holger Körner sei „vor einiger Zeit falsch beraten“ worden. Dafür habe sich das Unternehmen entschuldigt. „Leider kam es aufgrund eines falschen Datensatzes zu der Fehlinformation, das Wohnhaus von Herrn Körner liege im Ausbaugebiet des geförderten Ausbaus des Landkreises. Diese Annahme war falsch. Ursächlich ist hier die schon außergewöhnliche Nummerierung der Straße Groß Köhren“, so Radowski weiter. Die Adressen Groß Köhren 10 und 10a lägen beispielsweise 750 Meter ausein-ander, die Häuser 10a und 21 hingegen nur 60 Meter. Da es sich um einen geförderten Ausbau handele, sei es nicht möglich, das Ausbaugebiet zu erweitern oder zu verkleinern. Dafür, dass die EWE in sehr ländlichen Gebieten in den Ausbau investiere, bekomme sie zusätzlich öffentliche Mittel; im Gegenzug habe sie sich verpflichtet, das „von der Kommune genau definierte Fördergebiet exakt auszubauen und die jeweils geforderten Bandbreiten sicherzustellen“. Radowski: „Wir können daher nicht (...) weitere Häuser, die außerhalb des geförderten Ausbaus liegen, ebenfalls gleich anschließen. Mit einer derartigen Maßnahme würden wir das gesamte Ausbauvorhaben im Landkreis Oldenburg gefährden.“ Die EWE biete Holger Körner selbstverständlich an, wieder zu seinem vorherigen Anbieter zu wechseln.

Der Groß Köhrener fragt sich, ob sein Fall ein Einzelfall gewesen ist. Dazu hat sich Radowski in seinem Antwortschreiben an unsere Zeitung nicht explizit geäußert. boh