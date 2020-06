Harpstedt – Bierflaschen symbolisieren offenkundig die Harpstedter Bürgerschützen, wie sie auf dem Marktplatz rottweise Aufstellung nehmen. „Schützenfest im Homeoffice“ heißt ein witziger Animationsfilm, der momentan in den sozialen Netzwerken kursiert.

Parallelen des in Szene gesetzten Geschehens zum „Bataillonsappell“ sind klar erkennbar. Das vergessene Holzgewehr mit Blumenschmuck eines Rekruten findet Erwähnung. Die Ansprache des Obersts kommt vor – sogar das gemeinsame Abschreiten der Front mit dem König, das sich heutzutage so bekanntlich nicht mehr auf dem Marktplatz vollzieht, sondern am Wohnsitz der jeweiligen Majestät. Sprechblasen mit Unmutsbekundungen wie „Das zieht sich aber...“ spielen auf die Ungeduld der Bürgerschützen an, die Lust auf Feiern verspüren und den offiziellen Teil augenscheinlich schnell hinter sich bringen wollen.

Im richtigen Leben hätten die Harpstedter Bürgerschützen Appell und Ausmarsch sicher gern in Kauf genommen, wenn es ihnen denn vergönnt gewesen wäre, am „Pfingstdienstag“ das Schiebenscheeten 2020 zu feiern. Das Fest fiel bekanntlich der Coronapandemie zum Opfer. Als Folge davon verlängert sich die Regentschaft des amtierenden Bürgerschützenkönigs Uwe Pasiwan und der Kinderschützenkönigin Johanna Holz um ein Jahr. 2021 soll, so hofft wohl ganz Harpstedt, der Ausspruch „Pingsten ward fiert!“ nicht nur Ausdruck bloßer Vorfreude bleiben, sondern auch in die Tat umgesetzt werden.

Zur Herkunft des im Netz etliche Male geteilten Animationsfilms liegen unserer Zeitung keine eindeutigen Informationen vor. Der ehemalige Harpstedter Werner Kostka, heute wohnhaft auf Lanzarote, meinte auf Nachfrage, seines Wissens stamme der Clip von einer Freundin aus der alten Heimat. boh