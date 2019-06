Zeuge beobachtet versuchten Amtshofeinbruch

Harpstedt – Einen Versuch, in den Harpstedter Amtshof einzubrechen, hat in der Nacht zum Montag, kurz vor 1 Uhr, ein Zeuge beobachtet. Er erblickte Personen, die mit Taschenlampen um das Gebäude an der „Amtsfreiheit“ gingen und vernahm kurz darauf ein klirrendes Geräusch. Daraufhin verständigte er die Polizei. Beamte sahen sich vor Ort um. Sie entdeckten nach Angaben der Polizei beschädigte Scheiben am Amtshof (der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt).

Zwei junge Männer dringend tatverdächtig In unmittelbarer Nähe zum Tatort trafen die Ordnungshüter zwei junge Männer im Alter von 17 und 22 Jahren an, die vernommen wurden. Sie gelten als dringend tatverdächtig, den Einbruchsversuch verübt zu haben. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet worden.