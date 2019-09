„Zeigen, dass es noch Hoffnung gibt“

Die „Fridays for Future“-Bewegung hat den Protest in Gang gesetzt. Der weltweite Klimastreik soll am Freitag, 20. September, 15.30 Uhr, auch in Harpstedt ankommen. Die Demo ist ordnungsgemäß angemeldet. Foto: dpa/Paul Zinkenbild

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Weltweit gehen Menschen am Freitag, 20. September, auf die Straße, um auf die Klimafolgen der Lebensgewohnheiten und der Wirtschaftsweise in den Industrienationen aufmerksam zu machen, so auch in Harpstedt. Das im Pariser Klimaabkommen 2015 festgelegte Ziel, die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu halten, möglichst sogar unter 1,5 Grad, könnte schon 2050 überschritten sein, möglicherweise sogar deutlich. Die Lage ist nach Einschätzung von Klimaforschern ausgesprochen ernst.

Vor diesem Hintergrund lässt sich das Läuten der Christuskirchenglocken zum Auftakt einer von Hannelore Niemann und Gaby Otto angeschobenen Kundgebung auf dem Harpstedter Marktplatz am kommenden Freitag um 15.30 Uhr durchaus als Signal der Mahnung verstehen.

„Der weltweite Klimastreik soll auch in Harpstedt ankommen“, schreibt die auf „freiraum“-Betreiben initiierte Klima-AG in der Ankündigung der Demo. Menschen aus allen Generationen werden ihre Befürchtungen und Hoffnungen ob der drohenden Klimakatastrophe äußern. Straßenkreide steht bereit, um Wünsche und Forderungen an die Politik auf den Marktplatz zu malen oder zu schreiben.

Eine Kugel Eis für jeden Klima-Demonstranten

„Klimalieder“ sollen gesungen werden, und Angehörige verschiedener Generationen wollen ihre Befürchtungen und Hoffnungen zum Klimawandel äußern. Alle Altersgruppen – vom Kind bis zum Senioren – sind eingeladen, sich an der ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebung zu beteiligen. „Kommt und unterstützt uns! Wir freuen uns auch über Plakate und Fahnen, die zum Thema passen“, ermuntert die Klima-AG zur Teilnahme.

Das Mitmachen belohnt der Gastronom Metin Kalabalik: Er hat zugesagt, jedem Demonstranten, der im Anschluss an die Kundgebung vom Marktplatz zu seinem Eiscafé Venezia kommt, eine Kugel Eis zu spendieren. „Wir zeigen, dass es noch Hoffnung gibt“, unterstreicht indes die Klima-AG.

Ohne ein schnelles Umsteuern der Industrienationen in Wirtschaftsweise und Konsumverhalten droht sich die Menschheit nach Überzeugung vieler Wissenschaftler selbst abzuschaffen. Und zwar sehr bald. Australische Klimaforscher sagen sogar voraus, die uns heute bekannte Zivilisation werde um 2050 herum enden. Die Einschätzungen, wie weit bis dahin die Erderwärmung fortgeschritten ist, bewegen sich zwischen 2,4 und vier Grad Celsius. Der ehemalige Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber, spricht derweil von einem „Endspiel“. Es gebe nur zwei Optionen: Entweder agiere die Menschheit in noch nie da gewesener Beherztheit gegen den Klimawandel, oder sie nehme mit allen Konsequenzen die Folgen hin, riskiere den Verlust aller Errungenschaften der Zivilisation und kämpfe ums nackte Überleben. Da Kulturpessimismus beileibe kein neues Phänomen ist und sich Endzeit-Prognosen bislang nicht bewahrheitet haben, findet die Wissenschaft – trotz großer Einigkeit der Klimaforscher in der Einschätzung der Folgen der Erderwärmung – beim Thema „menschengemachter Klimawandel“ nur eingeschränkt Akzeptanz in der Bevölkerung. Auch hierzulande. Viele Menschen sehen eine echte Bedrohung; für viele andere, die von „Klimahysterie“ reden, wäre es hingegen bereits zu viel des Guten, auf den SUV in der eigenen Garage zu verzichten. Die Diskussionen in den sozialen Netzwerken bewegen sich im weiten Spektrum zwischen ambitioniertem Wachrütteln, Skepsis, Häme und Fatalismus.

Die Facebook-Kommentare auf die angekündigte Kundgebung in Harpstedt kommen nicht minder „uneinheitlich“ daher. Sie reichen von ironischem Belächeln („Kommt Greta auch?“) über vorsichtiges Abwägen („Deutschland kann nicht die restliche Welt retten, wir können allerdings für uns im Privaten schon in vielen Dingen gegensteuern“) bis hin zu demonstrativer Entschlossenheit („Lasst uns auch in Harpstedt zeigen, wie wichtig uns der Klimaschutz ist!“).