Zauberei im Zug

+ Magische Momente gab’s auch schon in vergangenen Jahren im Museumszug. Foto: DHEF

Harpstedt/Delmenhorst – Zauberhaft geht es am kommenden Sonntag, 19. Mai, im ersten von der Dampflok „Anna“ gezogenen Museumszug der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) zu, der um 9.30 Uhr den Harpstedter Bahnhof verlässt, sowie während der Rückfahrt um 10.45 Uhr ab Delmenhorst-Süd: Während der nostalgischen Tour auf Schienen zeigen Magier Eike Dahle und zwei Kollegen verblüffende Kunststücke an den Plätzen der Fahrgäste. Zwischenzeitlich gehen sie mit dem Hut rum – mit der Bitte um eine Spende. Jeder Fahrgast kann anhand des Betrages, den er gibt, selbst zum Ausdruck bringen, wie sehr ihm die kleine Show gefallen hat, Eike Dahle (21) geht seiner Leidenschaft seit sechs Jahren nach. Er ist spezialisiert auf die Close-Up-Zauberei: Von Karten über Gummibänder bis hin zu Schwammbällen hat er alles in seinem Programm, was klein wirkt, aber große Wirkung zeigt. Sein Kollege Daniel Hank (21), Deutscher Jugendmeister der Kartenkunst, zaubert seit elf Jahren. Er ist jüngster erster Vorsitzender des Magischen Zirkels von Bremen. Ole Gold (36) zaubert nicht für, sondern mit dem Publikum. „Wenn ich nach einem Kunststück die vielen verblüfften Gesichter sehe, weiß ich, dass sich das stundenlange Üben gelohnt hat“, sagt er. Zaubern macht die Welt nach seiner Ansicht „ein klein wenig geheimnisvoller und vielleicht auch besser“. Weitere Zugfahrten (ohne Zauberei) folgen um 13.30 Uhr und 17 Uhr (ab Harpstedt) sowie um 14.45 Uhr und 18.20 Uhr (zurück ab Delmenhorst).