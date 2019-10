Woran verdient Facebook eigentlich?

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. 45 mal 5? Satte 21 Sekunden vergehen, ehe die richtige Antwort, 225, kommt. Die Klasse 5a der Oberschule Harpstedt, offenbar schon ein bisschen in Ferienlaune und daher nicht so leistungsfähig wie sonst, rät mehr, als dass sie rechnet. Dem freien Medienpädagogen Jens Wiemken, der sie über Gefahren sozialer Netzwerke – von Datenklau bis Cybermobbing – aufklärt, findet gleichwohl sofort Zugang. Er spricht die Sprache der Jugendlichen, die er „medienmündig“ machen will – im Rahmen des „Aktionstags Internet“, einer Kooperative der Niedersächsischen Landesmedienanstalt und des Kultusministeriums.

„Ein sehr mittelmäßiger Computer rechnet euch das Ergebnis der einfachen Multiplikation in den 21 Sekunden, die ihr gebraucht habt, 21 Milliarden Mal aus“, spielt der 56-Jährige auf die Leistungsfähigkeit moderner Server an, um sodann zur Künstlichen Intelligenz überzuleiten: „Es gibt Programme, die selbstständig Englisch lernen. Im Gegensatz zu euch müssen sie nicht schlafen. Irgendwann vermelden sie: ,Ich kann jetzt Englisch’. In die Entwicklung solcher Software steckt Facebook seit Jahren viele Milliarden Dollar. Und diese Art von Künstlicher Intelligenz ist auch auf Fay angesetzt, wenn sie Enna eine WhatsApp-Nachricht schickt“, erzählt Wiemken. Er erntet Blicke, aus denen Verblüffung spricht, seitens der beiden erwähnten Schülerinnen. Irgendwann wisse die intelligente Software, „wer Fay ist, was sie denkt und wie sie fühlt“, denn solche Programme könnten Personen auf Bildern sowie in Videos erkennen und Sprachnachrichten auswerten.

„Wir wissen, wann Jugendliche traurig, wütend und glücklich sind“, habe Facebook vor zwei Jahren in einem internen Papier offenbart. Die Folgen davon, was ein Fünftklässler wie Fay heute auf WhatsApp schreibt, machten sich vielleicht in 15 Jahren bemerkbar, spielt der Medienpädagoge auf den Eintritt ins Berufsleben an. „Arbeitgeber wollen die Besten. Was wäre, wenn sie wüssten, dass ein Bewerber um Mitternacht WhatsApp-Nachrichten schreibt? Würden sie den einstellen?“, hinterfragt Wiemken. Wohl nicht, denn bei Arbeitsbeginn wäre der Betreffende wohl kaum ausgeschlafen, ahnt die Klasse. „Was ist mit dem, der postet: ,Gestern Party, heute Party, morgen Party’?“, hakt Wiemken nach. Dieser Bewerber würde, wenn der Chef davon wüsste, nicht mal zum Vorstellungsgespräch gebeten, schwant den Schülern, zumal ja zu befürchten stünde , dass er halb betrunken zur Arbeit kommt. Wiemken ermuntert die 5a, ein bisschen um die Ecke zu denken. „Stellt euch vor, ihr wärt Arbeitgeber und wüsstet von einem Bewerber, dass er am Wochenende, also in seiner Freizeit, reitet oder Fußball spielt. Bekäme er von euch eine Stelle?“ Ein sportlicher Typ müsste doch gute Chancen haben, vermutet jemand aus der Klasse. „Da hast du recht“, erwidert Wiemken. „Ich würde ihn trotzdem nicht haben wollen. Reiten und Fußball gehören zu den Unfallsportarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Betreffende wegen eines Sportunfalls drei oder vier Wochen im Krankenhaus liegt, wäre mir zu hoch.“

Nach und nach offenbart sich, worauf der Medienpädagoge hinaus will – nämlich auf einen reflektierten Umgang mit dem Internet und den sozialen Netzwerken. Natürlich verschweigt er in seinem Unterricht der etwas anderen Art nicht die praktikablen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung allzu vieler unerwünschter Online-Fußabdrücke. Detailliert erklärt der 56-Jährige, was jeder User in seinen Account-Einstellungen oder bei der Vergabe von App-Berechtigungen zum Schutz der eigenen Daten tun kann.

Schon seit vielen Jahren ist Wiemken unterwegs, um Jugendliche ein Stück weit zu „medienmündigen“ Individuen zu machen. Den Begriff „Medienkompetenz“ findet er heute dröge, sperrig, auch irreführend. „Dahinter vermutet man vielleicht eine technische Kompetenz“, sagt er. Es gehe aber ja nicht darum, Computer auseinanderbauen oder programmieren zu können. Sondern darum, mündig über das Ob und Wie der Nutzung sozialer Medien entscheiden zu lernen. Das wiederum fange damit an, sich Gedanken darüber zu machen, warum Facebook eigentlich kostenlos ist. „Und mal zu hinterfragen, womit der Konzern eigentlich Geld verdient, nämlich letztlich mit den gesammelten Daten der Nutzer“, weiß Wiemken.

Janek Schröder, Klassenlehrer der 5a, findet den „Aktionstag Internet“ nach eigenem Bekunden super, zumal die Fünftklässler für gewöhnlich längst Smartphones haben und – mit Erlaubnis der Eltern – Messenger und Netzwerke nutzen. „Das ist total Thema bei ihnen, und bin selbst überrascht, wie tief sie schon in der Materie stecken“, staunt er.