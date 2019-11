Wolfgang Brand befürchtet eine „negative Signalwirkung“

Colnrade – Zum Hökermarkt soll der Dorfplatz in Colnrade ein gutes Bild abgeben – mit diesem Hintergedanken im Kopf hatte Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann schon vor etlichen Wochen den Bauhof der Samtgemeinde Harpstedt beauftragt, das Areal in Schuss zu bringen.

Insbesondere ging es ihr darum, dichten Bewuchs von Platten und Pflaster herunterzubekommen. Ein mühsames „Rauskratzen“ wollte sie den ehrenamtlichen Dorfplatzpflegern nicht zumuten. Natürlich gehen die Kosten des Bauhofeinsatzes zulasten der Gemeinde Colnrade. Wenngleich die Bürgermeisterin mit ihrer Entscheidung keineswegs Kompetenzen überschritten hat, erntete ihr Vorgehen Kritik seitens des früheren stellvertretenden Bürgermeisters Wolfgang Brand. Unsere Zeitung stufte den Disput im Rat als Marginalie ein – und berichtete deshalb nicht darüber.

Brand ließ aber nicht locker und wärmte das Thema in einem Leserbrief auf. Schon im Rat hatte er kundgetan, er befürchte eine „negative Signalwirkung“ mit Blick auf Beckstedt und Holtorf, wo die Dorfplatzpflege reibungslos in der Eigenverantwortung ehrenamtlicher Helfer gut laufe. „Ich habe Angst, dass die Bereitschaft, das zu machen, auf der Strecke bleibt. Und dann hätten wir mit Zitronen gehandelt. Wenn wir unsere Dorfgemeinschaft leben wollen, müssen wir das auch machen. Und wenn man die Leute mitnimmt und anspricht, funktioniert das auch. Warum soll in Colnrade nicht klappen, was in Holtorf und Beckstedt klappt?“, hinterfragte Brand im Rat. „Man kann die Ehrenamtlichen nicht dazu zwingen“, erwiderte der amtierende stellvertretende Bürgermeister Uwe Beckmann. „Es sind immer dieselben, die mitmachen.“ Bräuchten Holtorf und Beckstedt mal Hilfe vom Bauhof, würden die Ehrenamtlichen dort selbstverständlich auch unterstützt.

„Die freiwilligen Dorfplatzmanager sorgten bislang für die notwendige Pflege. Das ist uneingeschränkt zu loben. 2019 hat sich aber leider etwas anderes ergeben. Beckstedt und Colnrade pflegten die Dorfplätze wie bisher. Nur in Colnrade klappte das nicht. Zufällig wurde ich Zeuge, wie der Bauhof mit zwei Fahrzeugen und Mitarbeitern den Dorfplatz wieder auf Vordermann brachte. Dass dies nicht unentgeltlich passiert, sollte jedem klar sein“, schreibt Brand in seinem Leserbrief. Angeblich hätten die Anlieger um Unterstützung gebeten, „weil sie es allein nicht mehr schaffen“. Brand glaubt diese Darstellung nicht. Er vermutet eine „Bauchentscheidung“. Ob er damit richtig oder falsch liegt, lässt sich nicht klären.

„Ich unterstelle“, so Wolfgang Brand weiter, „dass viele Bürger bei der Wahl ihrer Heimat nicht nur die Kosten im Auge hatten, sondern sich vielmehr für ein persönliches Miteinander, für eine Dorfgemeinschaft, entschieden haben. In diesem Sinne vertraue ich darauf, dass wir im Frühjahr 2020, wenn der Dorfplatz Colnrade wieder ein Thema ist, das Gleiche hinbekommen, wie es uns die anderen Dörfer der Gemeinde vormachen.“

Abschließend ermuntert Brand die Mitbürger, die Einwohnerfragestunden zu Beginn und am Ende von Gemeinderatssitzungen wahrzunehmen. Seine Überzeugung: „Eine konstruktive Kritik hilft dem Rat bei der Meinungsfindung. Persönliche Eitelkeiten haben da hingegen nichts zu suchen.“

